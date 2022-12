Mehrere Bürger helfen von Hand nach Pkw-Überschlag

Am Freitagnachmittag bereits ist ein 67-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Kreisstraße 2547 von Tierberg in Richtung Zottishofen gefahren. Nach eigenen Angaben musste der Fahrer in einer Linkskurve zwei Rehen ausweichen, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Peugeot blieb im Graben auf der Seite liegen. Aufgrund des spektakulären Unfallherganges, der zu erwartenden schweren Verletzungen des Fahrers und der relativ unzugänglichen Lage, wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an die Unfallstelle entsandt. Der Fahrer konnte sich jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt aus seinem Fahrzeug selbst befreien.

Mehrere hinzukommende Nachbarn der kleinen Ortschaft Tierberg halfen von Hand den Peugeot wieder auf die Räder zu stellen und ein SUV schleppte den Peugeot ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es nur zu leichteren Behinderungen im Bereich der Kreisstraße.