Mehr Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Am Freitag und Samstag sind die Sternsinger wieder im Wangener Stadtgebiet unterwegs. Die Chancen, dass Caspar, Melchior und Balthasar wirklich „von Haus zu Haus“ ziehen können, ist heuer so groß wie lange nicht mehr. Zumindest im Bezirk des Pfarramts St. Martin hat sich die Zahl der teilnehmenden Kinder im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

„Ich finde es toll, dass sich die Kinder für diese Sache motivieren lassen“, sagt Rosa Müller. Bei der Religionslehrerin laufen auch in diesem Jahr die organisatorischen Fäden der Sternsinger-Aktion von St. Martin zusammen. „Wir haben diesmal verstärkt Werbung an den Schulen gemacht“, so Müller. Das Ergebnis ist äußerst erfreulich: Mehr als 60 Aktive im Gewand – doppelt so viele wie im Vorjahr – ziehen 2012 durch Wangens Straßen. Macht insgesamt 18Gruppen, alle mit drei Weisen, einem Sternträger und/oder einem Begleiter.

Das sah in den vergangenen Jahren etwas anders aus. Wegen anderer Aktivitäten wie beispielsweise Skiurlaub, wenig Interesse sich zu engagieren oder einfach fehlender Lust, stundenlang bei nasskalter Witterung draußen rumzulaufen, wollten immer weniger Kinder ins Stermsinger-Gewand schlüpfen. Die Folge: Manche Straßen oder Häuser, vor allem in den Außenbezirken, wurden überhaupt nicht angelaufen. „Wir konnten das bei der geringen Anzahl an Teilnehmern auch nicht leisten“, sagt Rosa Müller, versichert aber für dieses Jahr: „Man kann davon ausgehen, dass wir diesmal alle Straßen erreichen.“ Die frohe Botschaft betrifft beinahe das gesamte Stadtgebiet: vom Haid über Berger Höhe, Auwiesen, Gehrenberg, Innenstadt, Ebnet, Engelberg, Atzenberg, Haslach bis raus nach Sigmanns und Epplings.

An einem Tag ist dieses große Gebiet dennoch nicht zu schaffen, deshalb werden manche Gruppen auch am Samstag ranmüssen – so wie die Tomascheks. Fynn (8 Jahre), Paloma (10) und deren Nachbarin Isabel Piontek sind schon zum dritten Mal dabei. Mutter Barbara begleitet das Trio bereits zum zweiten Mal, und Vater Lars malt als Begleiter die Segensbitte C+M+B über die Haustüren. „Weil er so groß ist“, witzelt Barbara Tomaschek und hofft, dass die Wangener auch heuer nicht nur beim Geld großzügig sind. „Die Süßigkeiten, die die Kinder von vielen außerdem noch mitbekommen, reichen uns ein halbes Jahr lang.“

Ein Zusatzanreiz, der die Kinder in der Nachbargemeinde St. Ulrich nicht zu recht zu überzeugen scheint. Sieben Gruppen mit 35 Teilnehmern sind es heuer. Zahlen, die Robert Schilk Sorgen bereiten – waren es doch vor wenigen Jahren noch zehn oder elf Gruppen gewesen. „Bei uns wird es jedes Jahr schwieriger“, sagt der Pastoralreferent. „Aber wir haben einen relativ festen Stamm.“ Dennoch: Der demografische Wandel mit Geburtenrückgang und schwachen Jahrgängen sei spürbar. Man müsse auch bedenken, dass in St. Ulrich normalerweise erst Kinder ab der 4. Klasse bei den Sternsingern mitmachen.

So werden die sieben Gruppen ihr Ziel, den Einzugsbereich in einem Tag abzulaufen, wohl auch dieses Mal nicht erreichen. Das liegt auch daran, dass es neben Waltersbühl, Praßberg und Wittwais auch viele Außenbezirke (wie Herfatz, Beutelsau, Grünenberg oder Röhrenmoos) gibt, die zeitaufwändig sind. Deshalb bittet Robert Schilk schon jetzt um Verständnis, dass es seine Gruppen wohl nicht überall hin schaffen. „Wir können die Erwartung nicht bedienen, dass die Sternsinger in jede Straße kommen“, so der Pastoralreferent. „Man muss ja auch schauen, dass die Kinder bei der Stange bleiben und darf sie nicht überstrapazieren. Die ganze Sache lebt halt von der Motivation der Kinder.“