Mehr Schulsozialarbeit nötig

Bopfingen will künftig noch mehr in die Schulsozialarbeit investieren. Bürgermeister Gunter Bühler brachte das Thema in der jüngsten Sitzung aufs Tapet.

Seit 2001 setzt man in Bopfingen auf Schulsozialarbeit. Damals wurde eine erste Stelle an der Werkrealschule Bopfingen angedockt. Im Schuljahr 2012/2013 wurde das Engagement ausgebaut. Jetzt muss nochmals draufgesattelt werden. Das haben die Schulen gegenüber der Verwaltung angemahnt.

Wie Bühler in der Sitzung ausführte, soll sich die Schülerschaft an der Realschule und am Gymnasium „teilweise sehr gewandelt haben“. Auch am Gymnasium werde mittlerweile verstärkt auf die Schulsozialarbeiterin zurückgegriffen. „Deshalb schlagen wir vor, eine weitere halbe Stelle zu schaffen“, so Bühler. Frühestens zum 1. Januar 2019 solle die Schulsozialarbeit am Bildungszentrum ausgeweitet werden. Dies hat fördertechnische Gründe und sei mit dem Landkreis bereits so abgesprochen.

Insgesamt belaufen sich die Personalkosten für die künftig 1,5 Stellen auf 75 000 Euro. Davon wird die Stadt Bopfingen einen Anteil von knapp 33 000 Euro schultern.