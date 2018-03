Mehr Schulden gegen den Investitionsstau

Wain - „Wir haben viel vor an Investitionen!“ Mit diesen Worten hat Wains Bürgermeister Stephan Mantz im Gemeinderat die Voraussetzungen für den Haushaltsplan 2018 zusammengefasst, den er und Kämmerer Horst Dürr dem Gremium zur Abstimmung vorgelegt hatten. Das bedeutet: Der Haushalt verwaltet insgesamt gut 6,2 Millionen Euro – davon rund zwei Millionen im investiven Vermögenshaushalt. Der Etat steht im Zeichen einer Reihe von Vorhaben, durch die sich der Schuldenstand der Gemeinde von aktuell 409 000 auf 595 000 Euro erhöhen wird. Die Gemeinde mache sich daran, „den Investitionsstau der letzten Jahre zu beseitigen“, heißt es im Begleitpapier zum Haushaltsplan. „Wir investieren nicht in Luxusgüter“, betonte der Bürgermeister. Die Gemeinderäte hatten noch eine Reihe Detailfragen, stimmten dem Werk am Ende aber einstimmig zu.

Sie taten das für ein Finanzjahr, das in jedem Fall zu den besseren zählt. Denn die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts, in dem die Gemeinde quasi das Geld einnimmt, das den Investitionen zugrunde liegt, beträgt laut Plan 504 000 Euro. Die Euros fließen in den Vermögenshaushalt, der Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro vorsieht. „Wir können uns trauen, diese Investitionen zu tätigen“, stellte Mantz fest. In diesem Jahr gehe das in jedem Fall noch, pflichtete Kämmerer Dürr bei. In den nächsten Jahren könnten die gemeindlichen Etats allerdings knapper ausfallen, da die Ausgleichszahlungen schrumpfen werden, prognostizierte er.

Grund für die gute Ertragslage seien die immer noch sprudelnden Gewerbesteuern und der Anteil an der Einkommenssteuer, der in diesem Jahr weiter steigen werde – auf nunmehr 904 500 Euro – und nun Platz eins bei den Einnahmen besetzt. Mit 650 000 Euro setzt Kämmerer Dürr die Gewerbesteuer niedriger an als im Vorjahr. Dieser Wert kann stark schwanken, das sei „wie jedes Jahr ein Lotteriespiel“. Eine gut kalkulierbare Größe aber ist die Grundsteuer B, deren Einnahmen mit 197 000 noch einmal steigen sollen. In gleicher Höhe zählen die Schlüsselzuweisungen vom Land zu den dicksten Einnahmenposten der Gemeinde, während die Kreisumlage mit 527 000 und die Finanzausgleichsumlage mit 439 000 Euro entsprechend der Mehreinnahmen zu den wachsenden Mehrausgaben zählen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt laut Plan 121 000 Euro.

Einkommensteuer beachten

Als eine der wenigen Stellungnahmen aus dem Gemeinderat kam von Peter Obrist der Hinweis auf den starken Einkommensteueranteil: Der sollte an Stelle der Gewerbesteuer stärker beachtet werden. Sie freue sich, dass die Gemeinde nun so viele Projekte angehen könne, stellte Julia Freifrau von Herman fest und betonte: „Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auch okay.“ Es sei bedauerlich, dass die Rücklage auf das gesetzliche Grundmaß zurück geführt werde, aber diese Investitionen seien nötig. Tatsächlich, so erklärte Bürgermeister Mantz, werde die Gemeinde durch die höhere Verschuldung nicht langfristig behindert. „Es werden keine Handlungsspielräume für die Zukunft zugestellt.“

Die größten Posten im Vermögenshaushalt (Euro):

Ausgaben:

Sanierung Schule, Rate 2: 571 000

Baugebiet Brühl II Rate 2 800 000

Ausbau Schulstraße 200 000

Grunderwerb 100 000

Einnahmen:

Zuführung von Verw-HH: 504 110

Rücklagenentnahme: 280 000

Ausgleichstockzuschuss Schule: 200 000

Bauplatzverkäufe Bühl: 500 000

Ausgewählte Posten im Verwaltungshaushalt:

Ausgaben:

Betrieb Kindergarten „Paulinenpflege“: 230 000

Straßenunterhalt: 134 000

Mehrzweckhalle: 128 000

Schulen: 71 800

Friedhof: 34 980

Betrieb Feuerwehr: 26 000

Bücherei: 3 250

Einnahmen:

Anteil Einkommenssteuer: 904 500

Schlüsselzuweisungen: 659 000

Gewerbesteuer: 650 000

Grundsteuer B: 197 000

Familienleistungsausgleich: 66 000

Grundsteuer A: 34 500

Wasserversorgung: 17 400