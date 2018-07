Mitglieder des Aitracher Gemeinderates und Vorstandsmitglied Hubert Hau haben sich im Dorfgemeinschaftshaus getroffen. Grund waren die arg eingeschränkten Unterbringungsmöglichkeiten von Instrumenten und Notenblättern der mehr als 40 aktiven Mitglieder des Musikvereins Treherz.

Der Musikkapelle, die in der Halle ihre Proben absolviert, steht für die Lagerung ein etwa 14 Quadratmeter großer Raum in der 2003 erbauten Mehrzweckhalle zur Verfügung. Der platzt buchstäblich aus allen Nähten. In den allgemein zugänglichen Räumen stapeln sich Trommeln, Schlagzeuginstrumente und Notenblätter. Gründe, die den Wunsch des Vereins nach eigenen Räumen unterstreichen, so Vorstandmitglied Hau.

Platz in der Gesamthalle findet sich hierfür nicht, da waren sich alle Beteiligten einig. Abhilfe könne nur mit einem Anbau geschaffen werden. Eine Möglichkeiten, diesen an der Rückseite des Gebäudes anzubringen diskutierten die Ratsmitglieder vor Ort. Dabei könne man sich einen bis zu 50 Quadratmeter großen Raum vorstellen, der ausschließlich zur Lagerung von Instrumenten und der Notenblätter, nicht aber als Proberaum dienen solle.

Über die Finanzierung wolle der Verein erst nachdenken, sobald eine Zusage seitens der Gemeinde vorliege, so Hau. Bei positivem Bescheid würden Finanzierungsmöglichkeiten, unter anderem in den Orten in und um Treherz gesucht, in denen einige Vereinsmitglieder wohnen. Auch Eigenleistungen zählen daz. Darüber müsse im Gemeinderat geredet werden, so Bürgermeister Thomas Kellenberger. Mitentscheidend sei, wie bei einem ähnlichen Vorhaben der Aitracher Musikvereins hinsichtlich Finanzierung, Eigenleistung und langfristigem Pachtvertrag, verfahren wurde.

Die Diskussion über das ganze Vorhaben begann schon vor Ort vor der Gemeinderatssitzung, in verschiedenen Gruppen wurden unterschiedliche Argumente im Rat ausgetauscht. Dies wolle man nach der Gemeinderatssitzung nicht öffentlich vertiefen, so der Gemeindechef.