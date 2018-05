Mehr Parkplätze für Badegäste verfügbar

Das Kirchdorfer Freibad hat ab sofort bis September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung gelten eingeschränkte Zeiten – und zwar von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Die Verantwortlichen wollen laut Pressemitteilung in dieser Saison unter anderem mit einer neuen 70-Meter-Rutsche bei den Badegästen punkten. Ein altes Problem am Freibad in Kirchdorf wird ebenfalls sein Ende finden: die Parkplatznot. Ein von der Firma Liebherr errichtetes Parkhaus für ihre Mitarbeiter kann auch von Freibadbesuchern kostenlos mitbenutzt werden.