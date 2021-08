Mehr Geld für Sport- und Schützenvereine

Wie bereits in 2020 ist auch in diesem Jahr auf Initiative der CSU-Landtagsfraktion die Vereinspauschale für die Sport- und Schützenvereine von 20 auf 40 Millionen Euro verdoppelt worden. Das teilt der Landtagsabgeordnete für den Landkreis Lindau, Eric Beißwenger (CSU), mit.

Und weiter: „Damit stärken wir die Vereins- und Sportvielfalt vor Ort. Unsere Sportvereine leisten eine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Nur mit der ehrenamtlichen Mitarbeit, die in den Vereinen vor Ort geleistet wird, können die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden.“ Im Jahr 2021 fließen demnach in den Landkreis Lindau 305 858,94 Euro an Fördermitteln – 9655 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine werden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage dafür ist die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage ist die Anzahl von Übungsleiterlizenzen.