Mehr für Menschen mit Demenz tun

Im Rahmen einer Impulskampagne soll das Thema Demenz in die Öffentlichkeit getragen werden. Das kündigt das Netzwerk Demenz im Landkreis Biberach der Caritas Biberach-Saulgau in einem Schreiben an.

In einer gemeinsamen Aktion der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ soll das Thema Demenz rund um den Biberacher Fachtag Demenz im Landkreis Biberach sichtbar werden. Plakate zeigen, wie wichtig Geduld, Verständnis und kleine Gesten in alltäglichen Begegnungen sein können. Betroffene Angehörige können in der für den Landkreis eingerichteten Demenztelefonnummer, 07351/8095200, anrufen und Experten beantworten Fragestellungen.