Mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben

Nach dem schweren Unfall auf der B19, bei dem zwei Menschen starben und 27 verletzt wurden, will die Narrenzunft „Schlagga-Wäscher“ aus Oberkochen an den Terminen der laufenden Faschingssaison festhalten. Das teilte Präsidentin Nina Stadler am Mittwochmittag mit. Dies sei der ausdrückliche Wunsch aller Mitglieder gewesen.

Rund 30 Mitglieder der Zunft waren am vergangenen Freitag zum Faschingsauftakt in Richtung Uttenweiler unterwegs. Auf der B19 in Höhe Königsbronn kam es zu dem schweren Unfall, bei dem ein Kleintransporter frontal ...