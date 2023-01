Mehr Arbeitslose im Kreis Ravensburg

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Dezember leicht gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mit. Demnach waren in ihrem gesamten Bezirk 13 730 Menschen ohne Arbeit, 6536 Frauen und 7194 Männer. Im Vergleich zum Vormonat November waren insgesamt 229 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um 1170 Menschen gestiegen (plus 9,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 3,0 Prozent (unverändert zum Vormonat) und war somit die zweitniedrigste im Ländle. Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,6 Prozent.

4142 Arbeitslose im Landkreis Ravensburg

Für den Landkreis Ravensburg ergibt sich folgendes Bild: 4142 Arbeitslose, davon 2249 Männer und 1893 Frauen. Im Vergleich zum Vormonat November waren hier 86, im Vergleich zum Vorjahr 189 mehr Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote im Kreis Ravensburg lag im Dezember bei 2,5 Prozent.

„Im Dezember hat die Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt zugenommen. Der Grund für die Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Vorjahresvergleich ist zum größten Teil auf die Betreuung der geflüchteten ukrainischen Staatsangehörigen seit Juni in den Jobcentern zurückzuführen“, so Katja Thönig, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Arbeitgeber melden weniger offene Stellen

Die Arbeitgeber in der Region meldeten im Dezember 1564 neue, offene Stellen. Das sind 291 Stellen weniger, als im Vormonat November. Im gesamten Agenturbezirk waren 7380 Stellen unbesetzt. „Wir sehen, dass sich die nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt verstetigt. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass der Bestand an offenen Arbeitsstellen in den vergangenen Monaten kontinuierlich leicht gesunken ist, aber auch daran, dass zuletzt weniger Arbeitslose eine Beschäftigung aufnahmen“, erklärt Thönig.

Im Dezember waren 3410 Menschen länger als zwölf Monate arbeitslos, sie gelten somit als Langzeitarbeitslose. „Erfreulich ist, dass die Langzeitarbeitslosigkeit sowohl im Vergleich zum Vormonat um 60 Menschen, als auch zum Vorjahr um 451 Menschen gesunken ist. Das zeigt, dass es sich lohnt, sich intensiv um die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu kümmern. Umfangreiche Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterstützen eine Rückkehr in das Arbeitsleben“, so Thönig.