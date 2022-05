Mehr Anerkennung für Kinder- und Jugendarbeit

Mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und Unterstützung für Kinder- und Jugendarbeit Das ist das Ziel der Kampagne „Kinder- und Jugendarbeit wirkt!“, die auf einer Initiative der Landkreise Sigmaringen und Calw sowie der Bodensee- und Rhein-Neckar-Kreise basiert.

Der Kinder- und Jugendarbeit komme ein besonderer Stellenwert in der Gesellschaft zu, ihre Wirkung sei äußerst vielfältig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Sigmaringen. So sei sie eine unverzichtbare Instanz in der Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und lege gleichzeitig einen Grundstein für das Zusammenleben in einer immer komplexer werdenden Welt. Auch sei die Kinder- und Jugendarbeit ein Lernort, der weitgehend von den Kindern und Jugendlichen inhaltlich bestimmt und selbst gestaltet werde. „Es gibt keinen besseren Raum für das Erlernen der ,soft skills’ im Leben – ganz ohne Lehrplan oder Noten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Leider hätten die Berufsgruppen im Bereich der sozialen Arbeit mit vielen Missverständnissen zu kämpfen und seien mit skeptischen Nachfragen zum Inhalt und zur Sinnhaftigkeit ihres Tuns konfrontiert. So werde hauptamtlich Tätigen durchaus die Frage gestellt, ob ihre Arbeit im Jugendhaus überhaupt bezahlte Arbeit sein kann oder doch eher ein nettes Hobby, so das Landratsamt.

Um den besonderen Wert der Kinder- und Jugendarbeit sichtbar zu machen, wurde die Kampagne „Kinder- und Jugendarbeit wirkt!“ mit Unterstützung der Jugendstiftung Baden-Württemberg nach Schweizer Vorbild ins Leben gerufen.

Vereine, Städte und Gemeinden sowie Träger von Jugendarbeit können sich kostenlos an der Kampagne beteiligen. Dies erlaubt die Nutzung des Logos und des Begleitmaterials im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig werden die Teilnehmenden auf der Kampagnenseite aufgeführt.

Hierdurch soll auch das breite Spektrum im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht werden, das von der Vereinsarbeit über die kirchliche Jugendarbeit bis hin zur Offenen Jugendarbeit reicht. Gleichzeitig soll der Fokus auf diesen gesellschaftlich bedeutsamen Bereich gerichtet und Verantwortungsträger hierfür sensibilisiert werden.