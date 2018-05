Mehr als 70 Kinder zelten in Oberschmeien

Wenn über 70 Kinder und rund 30 Mitarbeiter auf dem Berg in Oberschmeien „Ich bin Millionär, das Wort Gottes macht mich reich!“ singen, weiß man es ist wieder so weit: Das Zeltlager der Familien des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) für Kinder ab der ersten Schulklasse aus Winterlingen und den umliegenden Gemeinden findet wieder statt.

Für den CVJM Winterlingen ist das seit circa 40 Jahren ununterbrochen in jedem Jahr stattfindende Zeltlager der Jahreshöhepunkt schlechthin. Konfessionszugehörigkeit spielt bei dem evangelisch geprägten Zeltlager im katholischen Oberschmeien keine Rolle. Vielmehr wird betont, dass jedes Kind willkommen ist. Neben den Schlafzelten gibt es ein großes Veranstaltungszelt, in dem allabendlich laut in mehreren Sitzkreisen gesungen wird. Die Kinder dürfen sich selbst Lieder aussuchen.

Schwaben tanzen ums Goldene Kalb

Nach dem Gesang folgte unter der Leitung von Peter Klein ein Anspiel im Zelt, für das sich einige Mitarbeiter mit aufwendigen Verkleidungen ins Zeug legten. Sie spielten Israeliten, die laut Altem Testament nach dem Auszug aus Ägypten während ihr Prophet Mose auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote erhielt, gemeinsam mit Aaron das „Goldene Kalb“ schufen, umtanzten und anbeteten. Die Kinder sahen im Schauspiel bildlich, wie es wohl ausgesehen haben könnte, als die Israeliten statt ihrem Gott Reichtümer als Götzen anbeteten. Den dazugehörigen Bibeltext lasen die Kinder am anderen Morgen im jeweiligen Gruppenzelt.

Neben Andachten und Anspielen kamen auch Abende mit Lagerfeuer und Stockbrot, das gemeinsame Grillen mit den Eltern vieler Kinder zum Abschluss inklusive Abschlussgottesdienst, Popcorn-Machen, ein Geländespiel und eine Fackelwanderung nicht zu kurz. Aufgrund eines Gewitters änderten die Veranstalter den Zeitplan leicht um. So musste das Geländespiel später stattfinden. Die Verantwortlichen des CVJM Winterlingen zeigten sich sehr dankbar über die vielen Helfer, darunter auch viele Eltern von teilnehmenden Kindern.

Der achtjährige Andreas aus Harthausen war zum ersten Mal beim Zeltlager dabei und bereute es nicht. Besonders das Schnitzen von Stöcken fürs Grillen und Stockbrot-Essen liebt er. Der junge Benzinger Kian (ebenfalls 8 Jahre) freute sich am meisten über die Fackelwanderung und möchte auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen.

Die 17-jährige Eva aus Harthausen war Zeit ihres Lebens beim Zeltlager. Zunächst als Teilnehmerin, mittlerweile ist sie zum zweiten Mal Mitarbeiterin. Am meisten gefällt ihr die gute Gemeinschaft. Vanessa (18) aus Winterlingen hingegen war noch nicht von Kindesalter an mit von der Partie. Über Freundinnen wurde sie neu Teil der Gemeinschaft und ist durch ihren Bundesfreiwilligendienst im Kindergarten bestens auf das ehrenamtliche Engagement beim Kinderzeltlager vorbereitet.

Die Predigt im Abschlussgottesdienst hielt der frischgebackene Vater Heinrich Schmidt aus Winterlingen. Die Antwort auf die Frage nach seiner Motivation fällt klar aus: „Wenn Gott mich gebrauchen möchte, dann bin ich da.“ Doch auch jemand anderes ruft manchmal: Kurz nach dem Interview macht sich das Babyphone bemerkbar. Für mögliche künftige Teilnehmer und Mitarbeiter des Zeltlagers dürfte gesorgt sein.