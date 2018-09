„Baum in Freileitung“, diese Meldung hat am Sonntagabend mehrfach die Störungsannahme der Netze BW erreicht. Weit mehr als 50 Einsätze musste die Leitstelle in Ravensburg im Zuge des Sturmtiefs „Fabienne“ auch am Montag noch koordinieren, teilte die EnBW mit. Großflächigere Stromausfälle habe es im Gebiet zwischen Ulm, Bodensee und Schwarzwald aber kaum gegeben. Wo ein Sturm am meisten gewütet hat, lässt sich im Anschluss mitunter an den Störungsmeldungen ablesen. Danach waren im Kreis Ravensburg vor allem die Regionen Leutkirch, Horgenzell und Bad Wurzach betroffen. Dort war spät abends im Stadtteil Rohrbach die Traverse eines Masts gebrochen, sodass die 20 000-Volt-Leiterseile gefährlich nahe über einer Straße hingen. Aufmerksame Passanten hatten den Hinweis gegeben, sodass die Leitstelle den Abschnitt freischalten und die Feuerwehr das Gelände sichern konnte.