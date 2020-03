Mehr als 200 Grundschüler kommen in Baienfurt in Quarantäne Achtalschule Baienfurt ist schon am Montag zu

Baienfurt - Ein Grundschüler der Achtalschule in Baienfurt ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Deswegen hat Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder verfügt, dass alle Baienfurter Grundschüler ab sofort für 14 Tage in Quarantäne kommen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Region zu verhindern. Insgesamt besuchen 274 Kinder die Baienfurter Grundschule. 69 Kinder kommen aus anderen Gemeinden. Die Schüler der Gemeinschaftsschule ab Klasse 5 sind nicht von der Quarantäne betroffen. Die Schule hat geschlossen.

„Wir haben auch die anderen Gemeinden über unsere Quarantäne-Maßnahmen benachrichtigt und aufgefordert, ebenfalls eine Verfügung für die betroffenen Schüler zu erlassen“, sagt Bürgermeister Günter A. Binder. In Baden-Württemberg entscheidet der Bürgermeister darüber, ob jemand in Quarantäne kommt. Er ist der Kopf der Ortspolizeibehörde und kann in diesem Fall sogar ohne Gemeinderat und Verwaltung entscheiden.

Fall trat in der dritten Klasse auf

Der Coronafall in der dritten Klasse der Achtalschule wurde erst am Sonntagmittag bekannt. „Wir haben dann beschlossen, dass wir die Achtalschule schon am Montag schließen“, berichtet der Bürgermeister. Außerdem habe man darauf hingewirkt, dass auch alle Baienfurter Kindergärten ebenfalls am Montag zumachen. Das Land Baden-Württemberg hatte in der vergangenen Woche entschieden, die Schulen, Kindergärten und Kindertageseinrichtungen ab Dienstag, 17. März, bis nach Ende der Osterferien zu schließen. In anderen Bundesländern sind die Schulen schon seit Anfang dieser Woche geschlossen.

Am Freitag wurde in Ravensburg bekannt, dass zwei Schüler am Bildungszentrum von St. Konrad positiv getestet worden sind. Die Schüler von St. Konrad sind schon am Freitag nach Hause geschickt worden. Die Schule blieb ebenso wie die drei städtischen Gymnasien in Ravensburg schon am Montag geschlossen.

Bei Kindern milder Verlauf

Bevor sich Bürgermeister Binder dazu entschlossen hat, die Baienfurter Grundschüler in Quarantäne zu schicken, habe er sich mit dem Leiter des Gesundheitsamt des Landkreises Ravensburg besprochen. „Dort hieß es aber, dass die Entscheidung bei der Ortspolizeibehörde liegt. Ich habe mich im Gespräch mit Herrn Föll nochmals über die Ansteckungswege informiert und musste auf dieser Grundlage entscheiden“, so Binder. Bei dem Coronavirus handelt es sich um ein hoch infektiöses Virus, das sich über Tröpfcheninfektion verbreitet, auch enger Körperkontakt kann eine Infektionsquelle sein. Gerade bei jüngeren Personen und Kinder ist der Krankheitsverlauf von Covid-19 meist sehr milde. Theoretisch könnten Kinder ohne erkennbare Zeichen infiziert sein.

„Wenn man weiß, wie die Grundschüler auf dem Pausenhof umher tollen, kann man sich ausdenken, wie hoch das Risiko einer Verbreitung ist“, erklärt Binder seine Entscheidung. Das betroffene, positiv getestete Kind sei auch in der Mensa und der Freizeitbetreuung gewesen. Zwei Betreuer der Schule hätten auch Symptome und lassen sich nun auf Covid-19 testen. All das habe ihn zu seiner Quarantäne-Entscheidung veranlasst. „Wir müssen jetzt konsequent handeln. Das darf nicht explodieren ohne Ende. Wir machen das in Verantwortung für alle“, so der Bürgermeister.

Trotzdem Unterrichtspflicht

Über die Schließung der Achtalschule am Montag habe die Schule die Eltern schon am Wochenende informiert. Das Verständnis und die Solidarität sei sehr groß gewesen. Das Baienfurter Schulgebäude ist auch für alle Mitarbeiter und Lehrer gesperrt. Der Zutritt ist nur mit Genehmigung der Schulleitung möglich, heißt es auf der Internetseite der Schule.

In einem Elternbrief weist der Rektor Andreas Lehle darauf hin, dass die Schüler trotz des geschlossenen Schulhauses nicht von der Unterrichtspflicht entbunden sind und selbstständig lernen müssen. Entsprechende Aufgaben bekämen die Schüler von ihren Lehrern.

