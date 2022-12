Mehr als 20 verwahrloste Hunde in Schnürpflingen gefunden

Mehr als 20 Hunde in stark verwahrlostem Zustand, zwei tote Welpen in der Mülltonne: Das ist das Bild, das sich den Kontrolleurinnen des das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises bei einer Kontrolle in Schnürpflingen zeigte. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Durch einen telefonischen Hinweis aus der Bevölkerung war das Landratsamt am vergangenen Donnerstag auf den Fall aufmerksam gemacht worden.

Bei der Kontrolle am selben Tag durch zwei Amtstierärztinnen und eine Verterinärhygienekontrolleurin zeigte sich, dass der Tierhalter mit der Situation schon länger überfordert gewesen sei. Die mehr als 20 Hunde seien nicht ausreichend ernährt und gepflegt gewesen. Auch tierärztliche Betreuung habe gefehlt.

Hunde kommen ins Tierheim

„Wir verständigten noch am Donnerstag das Tierheim Ulm und tragen die Vorbereitungen, um die Hunde schnellstmöglich anderweitig unterzubringen“, sagte eine der Tierärztinnen. „Direkt am nächsten Vormittag wurden die Tiere dann beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht, um die tierärztlich zu untersuchen und gesundzupflegen.“

Der Tierhalter leidet laut Landratsamt unter dem sogenannten „Animal Hording“. Der Begriff beschreibe ein Krankheitsbild, bei dem Menschen Tiere in großer Zahl halten, sie aber nicht versorgen. Es sei meist nicht nur ein Tierschutzproblem, sondern ein Suchtverhalten - häufig in Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung.

„Animal Hording“ kann psychische Erkrankung sein

„Typisch für solche Fälle ist, dass die Halterinnen und Halter nicht erkennen, wie schlecht es den Tieren in ihrer Obhut geht“, sagte die Tierärztin laut Pressemitteilung. „Auch von außen kommt oft erst spät Hilfe, da Tierhorterinnen und -horter ihre Tiere in der Regel so in ihre Wohnungen, Häuser oder Ställe so einschließen, dass die Tiere niemals nach draußen kommen und niemand anders die Tiere sieht.“ Um so wichtiger seien deshalb Hinweise aus der Bevölkerung.

Den Tierhalter erwarten nun rechtliche Konsequenzen. Wie die aussehen werden, müssen die laufenden Untersuchungen ergeben.