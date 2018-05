Medizinzentrum: OB sieht Einzugsgebiet für 15 000

Groß war die Irritation im Umweltausschuss gewesen, als der Bebauungsplan „Weilerstraße westlich Rombach und östlich Im Heimatwinkel“ auf dem Tisch gelegen hatte. Die Räte fürchteten, dass die Grünzäsur im Rombachtal mit Wohnhäusern zugebaut wird. Dem ist nicht so, erklärte der Oberbürgermeister jetzt nochmal im Gemeinderat. Hier sollen ausschließlich ein Medizinisches Versorgungszentrum und eventuell eine Apotheke gebaut werden. Was neu ist: Die Stadtverwaltung kann sich hier auch einen Kindergarten vorstellen.

Der Bebauungsplan stammt noch aus dem Jahr 1966, und tatsächlich war hier ursprünglich eine beachtliche Anzahl an Wohnhäusern vorgesehen. Der Bebauungsplan hatte im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung für Aufregung und Diskussion gesorgt (wir berichteten). Nun geht es aber nicht mehr um Wohnbebauung, betonte auch Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, sondern im Gegenteil darum, diese Grünzäsur planrechtlich in einem dreistufigen Verfahren zu sichern. Hintergrund: Weil es sich bei dem rund zwei Hektar großen Gebiet um einen Außenbereich handelt, ist dieses aufwendigere Verfahren vorgeschrieben. Oberbürgermeister Thilo Rentschler legte nach und sprach von einem „Missverständnis“: „Es geht eben nicht um eine Wohnbebauung.“

Zu diesem Missverständnis, so Sandra Bretzger (Grüne), habe der Wortlaut in der Vorlage geführt, „ergänzend ist eine Wohnnutzung denkbar.“ Rentschler erklärte, es handle sich um das Medizinische Versorgungszentrum – bis zu vier Fachärzte, eventuell um eine Apotheke (mit Wohnungen darüber) und möglicherweise auch noch um einen Kindergarten. Es handle sich um ein „wunderbares Einzugsgebiet“ für vom OB geschätzte 15 000 Menschen.

Wunsch der CDU, erklärte Hartmut Schlipf, wäre der Standort am künftigen Bahnhalt West für das Medizinische Versorgungszentrum gewesen. So lange könne man aber wohl nicht den Investor vertrösten. Er bat darum, die Sache nicht zu vergrößern und nicht an ein Studenten- oder Seniorenwohnheim in diesem Gebiet zu denken. „Lassen Sie uns das austüfteln“, wandte sich Rentschler abschließend an den Rat.