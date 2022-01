Medizinisches Versorgungszentrum impft mehr als 1600-mal gegen das Coronavirus

Katrin Roßbach vom Medizinischen Versorgungszentrum Mariaberg (MVZ) berichtet, wie die Impfkampagne laufe. „Seit November 2021 erhalten wir viele Anrufe von Leuten, die ihre Erstimpfung gegen Covid-19 machen lassen wollen.“ Der Piks dauert nur wenige Sekunden – den meisten Zeitaufwand haben die Mitarbeiterinnen des MVZ mit der Vor- und Nachbereitung der Corona-Impfung, wie beispielsweise bei der Dokumentation und Erstellung der Zertifikate, heißt es in der Pressemitteilung von Mariaberg.

„Am Ende der Woche wissen wir, ob und wie viel Impfstoff wir am Montag haben“, sagt Roßbach. Jede Dosis muss von Hand mit Kochsalzlösung verdünnt werden; aufgezogen ist der Impfstoff gerade mal fünf Stunden haltbar. Umso ärgerlicher, wenn manche Impfwillige zu ihrem vereinbarten Termin einfach nicht erscheinen und auch nicht auf Anrufe reagieren. Übrig geblieben sei bislang kein Impfstoff, durch Herumtelefonieren konnten andere profitieren.

„Was die Kolleginnen hier leisten, ist ein kolossal hoher administrativer Aufwand“, betont Allgemeinmediziner Friedrich Kähny, der die Impfungen im MVZ bis zur Übergabe an seinen Nachfolger Dr. Ralf Zarth im Frühjahr macht. Bereits seit Anfang 2020 stemmt die Belegschaft die Impfkampagne mit – erst durch Unterstützung der mobilen Impfteams, die in Mariaberg Station machten, und seit vergangenem Herbst in Eigenregie als Corona-Schwerpunktpraxis. Impfen lassen konnten sich hier die Patientinnen und Patienten des MVZ, aber auch Externe sowie Mitarbeitende des Unternehmens Mariaberg und seiner Töchterfirmen. In den bisherigen Impfaktionen wurden ungefähr 100 Menschen pro Woche vom MVZ selbst geimpft – Mitte Januar wurde jetzt die 1600er Marke überschritten. Hinzu kommen Hausbesuche und externe Impfaktionen in Firmen der Umgebung, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Unsere Leitung ist ständig belegt“, fasst es Roßbachs Kollegin Nicole Steinhart zusammen. Neben der Anmeldung zum Impfen hätten viele Anrufende auch Fragen zu Quarantäneregelungen, zum Freitesten und zu den Impfstoffen. „Dass das Gesundheitsamt überlastet ist, merken wir so auch in unserer Praxis, indem wir deren Beratungen übernehmen“, so Steinhart. Vier Mitarbeitende des MVZs sind mit der Impfaktion vor Ort beschäftigt – die Zusatzbelastung wird aber vom gesamten Team getragen, erklärt Praxismanagerin Cornelia Geisse. „Die Tests auf Corona laufen parallel weiter und auch die anderen Krankheiten ruhen in dieser Zeit nicht. Wir sind alle am Rand unserer Kräfte, Impfverweigerer zu akzeptieren, fällt auch uns zunehmend schwerer. Für deren Pflege schieben wir alle im Gesundheitsbereich Überstunden“, wird Geisse in der Mitteilung zitiert.

Mittlerweile fragen schon Impfwillige für die vierte Impfung an. Die Mitarbeitenden des MVZs sind bereit, appellieren aber nachdrücklich an die bisher Ungeimpften, die selbst in der Pflege oder Betreuung von Menschen tätig sind: „Überlegt euch doch bitte, wo ihr arbeitet und welche Klientel ihr betreut“. Es stelle sich für die Mitarbeitenden dann auch die Frage: Will ich wirklich schuld daran sein, wenn jemand durch mich angesteckt wird, krank wird oder stirbt?

Das Fazit fällt deutlich aus: „Wir haben den Wunsch, dass sich noch viel mehr Leute impfen lassen. Dann wird es für uns alle auch wieder leichter.“