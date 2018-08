Medizinische Abteilung der MTG beeindruckt Coach

Die Handballer der MTG Wangen mit ihrem neuen Trainer Gabriel Senciuc befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Württembergliga Süd. Seit 2017 werden die Handballer von der Wangener Physiotherapiepraxis „artphysio“ begleitet. Dort werden die Spieler nicht nur physiotherapeutisch behandelt, sondern erhalten auch Tipps aus den Bereichen Sport, Ernährung, Training und Immunsystem.

„Nachdem wir bereits eine Kooperation mit der Orthopädischen Praxisgemeinschaft Dr. Frei-Grüneberger-Fricke-Krämer, sowie dem Radiologischen Zentrum Wangen geschlossen haben, komplettiert die Kooperation mit „artphysio“ unsere Bemühungen, Spielern eine möglichst optimale gesundheitliche Versorgung zu bieten,“ so MTG-Abteilungsleiter Matthias Vetter.

Zu Beginn der Zusammenarbeit wurden, wie die MTG mitteilt, im Sommer des letzten Jahres die bisherigen Verletzungen der Spieler, des Württembergligakaders, der aktuelle Fitnesszustand sowie die Ernährung und das metabolische System der Spieler analysiert. Jeder Spieler bekam im Anschluss ein individuelles Feedback zur durchgeführten Untersuchung mit hilfreichen Tipps und Tricks für Training und Alltag. „Die Spieler nehmen Ratschläge an und sind auch bereit, Dinge anzupassen um noch leistungsfähiger zu werden. Da macht die Arbeit richtig Spaß“, sagt artphysio-Therapeut Alexander Haas. „Im Vordergrund steht der präventive Gedanke. Wir versuchen die Spieler gut vorzubereiten, um Verletzungen zu vermeiden schon bevor Sie entstehen.“

Das breit gefächerte Fachwissen und Angebotsspektrum von artphysio ermöglicht eine ganzheitliche Betreuung der MTG-Spieler. Neben der Physiotherapie werden auch die Osteopathie, die klinische Psycho-Neuro-Immunologie, die Myoflextherapie und viele weitere Behandlungsansätze in die Therapie mit einbezogen. Auch der neue Trainer Gabriel Senciuc war begeistert: „Es ist beachtlich wie die MTG hier aufgestellt ist. Die Gesundheit der Spieler ist die Basis für gute Leistung.“

Abteilungsleiter Matthias Vetter will das Programm auch für andere Teams zugänglich machen: „Wir prüfen gerade die finanzielle Machbarkeit für Spielerinnen der Frauen 1 die Versorgung mit anzubieten.“

Zudem fanden Vorträge zu den Themen Gesundheit und Sport für die Jugendmannschaften statt. „Wir sind nicht nur in der sportlichen Entwicklung, sondern auch was die Gesundheit unserer Spieler angeht auf einem sehr guten Weg,“ so der neue sportliche Leiter Arno Uttenweiler.