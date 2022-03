Medienwissenschaftler Pörksen beleuchtet die Kommunikation in der Gesellschaft

Im Vorarlbergmuseum Bregenz ist am 21. März der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zu Gast. Er referiert über die Kommunikation in digitalen Medien und Gesellschaft. Ob Corona, Trump, Klima oder Flüchtlinge – im Internet verbreiten sich Gerüchte und Falschmeldungen, Hass und Hetze rasend schnell. Das vorhandene Misstrauen gegenüber Wissenschaft, Politik und Medien treibt Menschen in die Arme von Verschwörungstheoretiker, bei Telegram vereinigen sich Corona-Leugner und Putin-Versteher. Öffentliche Debatten eskalieren zum giftigen Streit. Und in der Breite der Gesellschaft regiert die Angst vor dem Schwinden des gesellschaftlichen Zusammenhalts und dem Ende von Respekt und Vernunft.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen analysiert die Ursachen dieser Vertrauenskrise und zeigt, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik von Enthüllungen, der Charakter von Debatten und die Vorstellung von Autorität und Macht unter den aktuellen Medienbedingungen verändern. Heute ist jeder zum Sender geworden, der Einfluss des etablierten Journalismus schwindet. In dieser Situation gehört der kluge Umgang mit Informationen zur Allgemeinbildung. Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage der Demokratie geworden.

Bernhard Pörksen, geboren 1969, studierte Germanistik, Journalistik und Biologie, arbeitete als Journalist und lehrt heute am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Er erforscht die Macht der öffentlichen Empörung und die Zukunft der Reputation und veröffentlicht – neben wissenschaftlichen Aufsätzen – Essays und Kommentare in Zeitungen. Seine Bücher mit dem Philosophen Heinz von Foerster („Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“) und dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun („Kommunikation als Lebenskunst“) wurden Bestseller. 2008 wurde Bernhard Pörksen zum „Professor des Jahres“ gewählt. 2018 erschien sein Buch: „Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung“ (Hanser-Verlag). Kürzlich publizierte er sein aktuelles Buch „Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik“ gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Anmeldung unter www.vorarlbergmuseum.at/kalender