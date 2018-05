Medienagenten klären über Handygefahren auf

Die MAUS-Agenten (Medienagenten für die Unterstufenschüler) der Friedrich-Adler-Realschule haben den Fünft- und Sechstklässlern der Wielandschule die Gefahren bei der Handynutzung gezeigt.

Normalerweise ist es nicht erlaubt, das Handy während des Unterrichtes einzuschalten. Doch dieses Mal ist es anders: Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5/6 der Wielandschule haben Besuch von drei Neuntklässlerinnen der Friedrich-Adler-Realschule. Diese sind als MAUS-Agenten (Medienagenten für die Unterstufenschüler) unterwegs.

Nachdem die Wielandschüler sich in einem kurzen Spiel über ihre unterschiedlichen Handymarken und -nutzung austauschen, überlegten sie gemeinsam mit den MAUS-Agenten, was man eigentlich mit einem Mobiltelefon – außer telefonieren – noch alles machen kann. Anschließend wird zusammengetragen, welche sozialen Netzwerke die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5/6 nutzen und welche Vorteile diese bieten, aber auch, welche Gefahren sie bergen. Alle Ergebnisse werden anschaulich auf Flip-Chart-Blättern festgehalten. Zum Abschluss der Doppelstunde zeigen Alisa, Lena und Hanna den Gastgebern noch in Kleingruppen, welche Einstellungen sie auf ihren Smartphones oder i-Pads wählen sollen, damit sie sich so sicher wie möglich im Internet bewegen können.

Alles in allem ein gelungenes, schulübergreifendes Projekt, bei dem alle Beteiligten Neues dazugelernt haben.