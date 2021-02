Von Schwäbische Zeitung

Der Gemeinderat Argenbühl hat am Mittwochabend Katrin Hengge aus Deuchelried zur neuen Hauptamtsleiterin gewählt. In nichtöffentlicher Sitzung setzte sich die 34-jährige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) gegen einen weiteren Kandidaten durch, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Aktuell ist Katrin Hengge Leiterin des Fachbereichs Bürgerbüro, Standesamt, Migration und Wahlen sowie stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Ordnung und Soziales bei der Stadt Leutkirch im Allgäu.