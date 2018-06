Medien und Freunde: AC/DC-Gründer Malcolm Young schwer krank

Sydney (dpa) - In Australien verdichten sich Berichte über das bevorstehende Aus der Rockband AC/DC in Originalformation. Gitarrist Malcolm Young soll schwer krank sein. „Es stimmt, Malcolm ist krank“, sagte Mark Gable von der Band „Choirboys“, ein Freund der AC/DC-Gründer, im australischen Rundfunk ABC. Die Zeitung „Sydney Morning Herald“ hatte über das mögliche Aus der Gruppe berichtet. Der größte Album-Erfolg von AC/DC liegt mehr als 30 Jahre zurück: mit „Back in Black“ erreichten die Rocker 1980 weltweiten Ruhm. AC/DC hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 200 Millionen Alben verkauft.