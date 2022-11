Medaillenregen in Mühlacker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen - Beim fünften Internationalen Herbstmeeting in Mühlacker konnten die Schwimmer:innen vom Schwimmverein Friedrichshafen auf ganzer Strecke überzeugen.

Kalle Bendel (Jahrgang 2010) zeigte seine Stärken auf der Schmetterlingsdistanz. Über 50m und 100m erreichte er jeweils den zweiten Platz. Frede Burghoff (Jahrgang 2009) schloss sich der Leistung an und erreichte einen guten dritten Platz beim Rücken. Max Fuhrmann konnte sich auf den Freistilstrecken gegen viel Konkurrenz durchsetzen. Auf den 100m gewann er Bronze.

Auf der doppelten Distanz gab es ein spannendes Rennen um Platz eins, bei dem sich Max nur ganz knapp geschlagen geben musste. Romy Kiefer (Jahrgang 2009) ging unter anderem über 50, 100 und 200m Schmetterling an den Start. Herausragend war ihr zweiter Platz über 100m im Vorlauf und die Bronzemedaille im anschließenden Finale, bei dem sie ihre Zeit um über eine Sekunde verbessern konnte. Über die 50m Rücken schwamm sie zu Gold in einer persönlichen Bestzeit von 00:31,97.

Lisa Kinast (Jahrgang 2007) bewies wieder einmal ihre Dominanz in allen Brustdisziplinen. Sowohl auf 50, 100 und 200m Brust gewann sie mit großem Vorsprung. Doch auch auf 50 und 200m Rücken konnte sie sich Podestplatzierungen sichern und knackte auf der langen Rückenstrecke ihre persönliche Bestzeit.

Lukas Klimt (Jahrgang 2004) trat in der offenen Klasse an. Während er auf den Freistilstrecken knapp am Treppchen vorbei schwamm, konnte er in seiner Paradedisziplin den 100m Schmetterling, glänzen. Im Vorlauf zeigte er schon seinen Anspruch auf Platz eins.

Im Finale wurde es bis zum Anschlag unglaublich spannend. Lukas schwamm über sich hinaus und schlug nicht nur in einer persönlichen Bestzeit an, sondern zeitgleich mit seinem Konkurrenten. 00:57,27 standen bei beiden Schwimmern auf der Uhr. Alina Kopp (Jahrgang 2008) verpasste über ihre Bruststrecken leider knapp das Podest. Ilias Dittrich (Jahrgang 2009) konnte sich bei starker Konkurrenz im Mittelfeld behaupten.

Marcel Poness (Jahrgang 2006) sprintete über 50m Brust und 50m Rücken souverän zu Gold. Auf den 100m Brust schwamm er im Vorlauf zu Platz zwei und wurde im Finale der offenen Klasse, knapp am Treppchen vorbei, vierter.

Mirka Szilovics (Jahrgang 2010) glänzte in allen drei Starts nicht nur mit persönlichen Bestzeiten, sondern auch mit Bronze, Silber und Gold über 100m Schmetterling, 50m Schmetterling und 50m Rücken.

Unsere Schwimmer:innen können zusammen sehr stolz auf ihre Leistungen sein.