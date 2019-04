Medaillen - Damen, 15 km Einzel

Von Schwäbische Zeitung

Groß ist die Aufregung bei der Zrinski AG in Wurmlingen. Am kommenden Freitag, 12. November, dreht ein Produktionsteam von „Discovery Channel“ in dem Unternehmen. Der Grund: Das Unternehmen ist maßgeblich am bisher beispiellosen Radioteleskop-Projekt ALMA in der chilenischen Atacama-Wüste beteiligt.

ALMA steht für „Atacama Large Millimeter Array“. Die Anlage auf einem 5000 Meter hohen Plateau in den chilenischen Anden besteht aus insgesamt 50 gekoppelten, einzelnen Radioteleskopen mit je einem Durchmesser von zwölf Metern.