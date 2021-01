Dass WhatsApp bestimmte Kontoinformationen und Nutzungsdaten sammelt und diese mit Facebook teilt, ist kein Geheimnis. Wenn nun ein Pop-up in der App eine geänderte Datenschutzrichtlinie ankündigt, die am 8. Februar in Kraft tritt, gehen bei vielen Nutzerinnen und Nutzern vielleicht die Alarmleuchten an. Zumal umgehend prominente WhatsApp-Kritiker wie Tesla-Chef Elon Musk und Whistleblower Edward Snowden für eine Alternative werben. Was also hat es mit der WhatsApp-Neuerung auf sich?