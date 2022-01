Meckenbeuren veranstaltet offenen Impftag

Die Gemeinde Meckenbeuren bietet am Dienstag, 25. Januar, in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen, Pestalozzistraße 8, gemeinsam mit mobilen Impfteams des Bodenseekreises Corona-Schutzimpfungen an. Zwischen 10 und 17 Uhr können hier Personen ab zwölf Jahren kostenlos die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten. Es ist dafür keine Terminvereinbarung erforderlich. In Zeiten großer Nachfrage ist mit etwas Wartezeit zu rechnen, teilt die Gemeinde Meckenbeuren mit.

Ärztinnen und Ärzte klären vor der Impfung in einer Beratung gesundheitliche Aspekte. Sie setzen die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson entsprechend der aktuellen Vorgaben und der Verfügbarkeit ein. Im Beratungsgepräch wird über den eingesetzten Impfstoff informiert. Eine Wunschwahl kann nicht gewährleistet werden, heißt es.

Um eine Drittimpfung, den sogenannten „Booster“, erhalten zu können, müssen nach der Zweitimpfung mindestens drei Monate vergangen sein, bei einer Grundimpfung mit Johnson & Johnson mindestens vier Wochen.

Mitzubringen sind ein Impfpass (falls vorhanden) beziehungsweise ein Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, ein Ausweis oder Pass sowie eine Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). In den Innenräumen der Halle gilt FFP2-Maskenpflicht.

Weitere Informationen und Angebote zur Corona-Schutzimpfung gibt es im Internet unter: www.bodenseekreis.de/corona-impfung