Meßkirchs Kneipen platzen aus allen Nähten

Bei der Musiknacht „Meßkirch tanzt“ ging in den Kneipen am Freitagabend stellenweise nichts mehr. „Hier ist gerade Einlassstop“, hieß es vom Sicherheitspersonal vorm Fässle bereits gegen 22 Uhr. Im Grünen Baum konnte nur noch auf der Stelle getanzt werden. Hier waren Mash-Up-Sounds angesagt. DJ Beestyle und DJ Sautitsch mischten wieder alle denkbaren Musikrichtungen ineinander. 470 Karten waren bereits im Vorfeld verkauft worden, doch die Anzahl der Besucher übertraf dann bei weitem die Erwartungen der Organisatoren. „Es ist heute noch mehr los, als beim letzten Mal“, berichten Denise und Thorsten vom Sicherheitsdienst.

Prall gefüllte Kneipen, super Stimmung, gute Musik: in zehn Kneipen und Bars wurde bei einer weiteren Veranstaltung von „Meßkirch tanzt“ mit DJs und unterschiedlichen Musikrichtungen gefeiert, gesungen, getanzt und Spaß gehabt. Die Musikliebhaber konnten mit einem einmaligen Eintritt von zehn Euro von einer Kneipe zur anderen ziehen und zur Musik feiern und tanzen. Die Kneipen hatten von 21 bis 3 Uhr geöffnet. Für jeden Musikgeschmack wurde etwas geboten: von Hip-Hop, Funk und Drum’n’Bass über Charts, House, Reggae und Dancehall.

80er und Schlager

Auch die Liebhaber der Musik aus den 1980er-Jahren und Schlagern durfte nicht fehlen. Aus der CityBar dröhnte der „Footloose“-Soundtrack und „Girls, girls, girls“ von Sailor – DJ Fettnan aus Stuttgart sorgte für Classic-Sounds auf Vinyl. Einen Häuserblock entfernt hörte man aus dem Spreckbrettle „I just can‘t get enough“ von Depeche Mode. Traditionell legte hier wieder DJ Elle von der Alb auf. Er verwandelte die Kneipe abermals in einen Hexenkessel. Lauthals wurde unter vollem Körpereinsatz mitgesungen und alle Altersgruppen ab 18 Jahren waren anzutreffen. Da passte treffender Weise das Lied „Let‘s get loud“ von Jennifer Lopez im Fässle, in dem DJ McLuvin aus Tübingen an den Plattentellern stand.

Das Konzept von Christian Biehler, der auch in diesem Jahr wieder „Meßkirch tanzt“ organisiert hatte, hat sich wieder einmal bewährt und inzwischen als angesagte Veranstaltung im Großraum Meßkirch herumgesprochen. Biehler selbst ist in Meßkirch aufgewachsen und kennt sich in der Szene aus. Sein Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben. Er organisiert auch Musiknächte in Ehingen, Riedlingen und Bruneck mit vollen Kneipen und großem Erfolg. Er selbst legte an diesem Abend mit seinem eigenen Mix aus Charts, Clubsound und Electro im Boulevard Cafe Bar auf und traf damit genau den Geschmack der jüngeren Besucher. Die langjährige Ausbildung auf verschiedenen Instrumenten hat sein musikalisches Feingefühl geprägt.

Keep it Real Soundsystem ist im Viva mit Reggae und Dancehall nicht mehr wegzudenken. Mit jamaikanischen Vibes lieferten sie feinstes Entertainment. Selbst das Verlassen der Lokalität gestaltete sich aufgrund der vielen Tanzfreudigen als äußerst schwierig.

Rock im Bärle

Vor der Beer Bar Bärle hörte man schon von draußen, welche Musikrichtung einen drinnen erwartet. Bei Rock mit DJ G.A.S. kamen die Besucher voll auf ihre Kosten. Viele Besucher waren aus Sigmaringen, Mengen, Pfullendorf und Überlingen angereist. Das bestätigte auch Viktoria Reichelt aus Meßkirch. „Die Meßkircher freuen sich schon seit Wochen auf diesen Abend und ich bin ganz begeistert, dass so viele Besucher zu uns nach Meßkirch kommen.„ Carola Renn, ebenfalls aus Meßkirch, entschied sich ganz spontan für die Musiknacht. „Unglaublich, was hier heute Abend los ist“, freute sie sich und hatte mit ihrer Arbeitskollegin Angelika Himmelsbach viel Spaß.