McIlroy und Woods haben in Carmel Sieg im Visier

Carmel/Indiana (dpa) - Die Golfstars Rory McIlroy und Tiger Woods haben ihren jeweils vierten Saisonerfolg auf der PGA-Tour im Visier.

Der Weltranglisten-Erste aus Nordirland und der US-Star liegen nach dem zweiten Tag beim hochkarätig besetzten Turnier in Carmel/Indiana mit 132 Schlägen gemeinsam mit dem Amerikaner Ryan Moore auf dem geteilten zweiten Platz. Die Führung bei der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der 49-jährige Vijay Singh von den Fidschi-Inseln mit 131 Schlägen.

McIlroy präsentiert sich drei Wochen vor dem Ryder Cup in Medinah in bestechender Form. Vier Tage nach seinem Triumph in Norton/Massachusetts ist der 23-jährige Nordire auf dem Par-72-Kurs im Crooked Stick Golf Club auf dem besten Weg, sich auch beim Turnier in der Nähe von Indianapolis den Siegerscheck in Höhe von 1,44 Millionen Dollar zu sichern. Auch Woods, der zusammen mit McIlroy auf die Runde gegangen war, hat vor den beiden Schlussdurchgängen gute Chancen auf seinen 75. Titel auf der PGA-Tour.

Das Turnier in Carmel ist das dritte von vier Playoff-Events des FedEx-Cups, an dessen Ende der Sieger mit einem Jackpot von zehn Millionen Dollar belohnt wird. In Carmel treten die 70 besten Golfer des Rankings an. Beim Finale vom 20. bis 23. September bei der Tour Championship in Atlanta sind dann nur die besten 30 am Start.

