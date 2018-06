McIlroy führt bei Turnier in Carmel - Woods dabei

Carmel/Indiana (dpa) - Rory McIlroy spielt auch beim hochkarätig besetzten Turnier in Carmel/Indiana weiter überragendes Golf. Drei Tage nach seinem Sieg in Norton/Massachusetts setzte sich der Weltranglisten-Erste auf dem Par-72-Kurs im Crooked Stick Golf Club mit 64 Schlägen an Spitze.

Damit führt 23-jährige Nordire bei der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung das Teilnehmerfeld gemeinsam mit US-Open-Sieger Webb Simpson, Bo Van Pelt (beide USA) und dem Kanadier Graham DeLaet an. Superstar Tiger Woods liegt nach einer 65er Auftaktrunde auf dem geteilten fünften Platz in Lauerstellung.

McIlroy war besonders von seinen makellosen Schlägen mit den Eisen angetan: „Das waren vielleicht die besten Schläge, die ich in meinem Leben gespielt habe.“ Der Nordire war zusammen mit Woods auf die Runde gegangen. Auch Woods war vom Spiel seines jungen Kontrahenten begeistert. „Ich wünschte, ich könnte den Ball so weit schlagen wie er“, sagte der 36-jährige US-Star, der mit seinem dritten Platz beim Turnier in Norton als erster Golfprofi mehr als 100 Millionen Dollar Preisgeld verdient hatte.

Das Turnier in der Nähe von Indianapolis ist das dritte von vier Playoff-Events des FedEx-Cups, an dessen Ende der Sieger mit einem Jackpot von zehn Millionen Dollar belohnt wird. In Carmel treten die 70 besten Golfer des Rankings an. Im Finale vom 20. bis 23. September bei der Tour Championship in Atlanta sind dann nur die beaten 30 am Start.

Leaderboard