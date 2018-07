McChrystal begrüßt Obamas Afghanistan-Strategie

Kabul (dpa) - Der Oberbefehlshaber der internationalen Truppen in Afghanistan, US-General Stanley McChrystal, hat die neue Strategie von US-Präsident Barack Obama begrüßt. Der Präsident habe ihn mit den notwendigen Ressourcen“ ausgestattet, um die Aufgaben in Afghanistan erfüllen zu können, sagte McChrystal in Kabul. Gleichzeitig kündigte der General an, die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte zu verstärken. Man arbeite daran, die Verantwortung für die Sicherheit im Land sobald möglich an die Afghanen zu übertragen.