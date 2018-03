Mazda 2 kommt als Benziner nur schwer in die Gänge

Platz da für Mazda! Nicht weniger als fünf neue beziehungsweise überarbeitete Modelle bringt der japanische Hersteller im Lauf des Jahres auf den Markt. Den Anfang macht derzeit der Mazda 2. Der kleinste der Reihe rollt nächste Woche mit drei Benzinmotoren – 75, 90 und 115 PS – in Schrägheckversion mit fünf Türen an den Start. Einen Diesel mit 105 PS gibt es ab Mai. Zeitgleich präsentiert Mazda dann die überarbeiteten Versionen des CX-5 und des 6er. Im Juni folgt schließlich der ganz neue CX-3, und Ende August kommt die vierte Generation des MX-5.

Mit der eng getakteten Modelloffensive beweist der japanische Hersteller Innovationsfreudigkeit. Dass Mazda damit Erfolg hat, belegen Zahlen. Ein Plus bei den Neuzulassungen von fast 17 Prozent gegenüber 2013 und ein Betriebsgewinn von einer Milliarde Euro können sich sehen lassen. Bestseller sind der CX-5 und der neue 3er. Mit einem Marktanteil in Deutschland von 1,7Prozent kann Mazda die ganz Großen zwar noch nicht das Fürchten lehren. Doch im Dunstkreis von Kia, Peugeot, Nissan, Fiat oder Toyota gewinnt Mazda Land.

60 Prozent Wachstum geplant

Kühn erscheint das Ziel, die Verkaufszahlen des Mazda 2 in Deutschland, die 2014 bei knapp 7000 lagen, 2015 um 60 Prozent zu steigern. Ob den Verantwortlichen der Erfolg zu Kopf gestiegen ist? Keineswegs, sagt der Programm-Manager des Mazda 2, Ayuma Doi, bei der Fahrvorstellung in Barcelona: „Wir setzen uns gern über Konventionen hinweg und überwinden mit dem Mazda 2 Stereotypen seiner Klasse.“

Im Konzert der Polos, Corsas, Twingos, Fiestas und anderen kann der Mazda 2 jedenfalls gut mithalten. Mit seinem, dem Mazda 3 entlehnten Design hebt er sich positiv von den vielen Langweilern seiner Klasse ab. Er wirkt größer und kraftvoller. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist er um 14 Zentimeter in der Länge auf 4,06 Meter gewachsen. Das macht den Kleinwagen nicht nur innen geräumiger, sondern gibt ihm mit einem vergrößerten Radstand ein satteres Auftreten. Die Proportionen wirken aber nicht harmonisch: Vorne fast zum 3er mutiert, ist er hinten 2er geblieben. Der Raumgewinn ist deshalb auch nur auf den Vordersitzen spürbar. Das Kofferraumvolumen von 280 Litern lässt sich durch Umklappen der Rückbank auf 950 Liter erweitern und entspricht damit exakt dem des VW Polo.

Die Preise fangen bei 12790 Euro an. Der Mazda 2 wird in vier Ausstattungsvarianten (Prime-, Center-, Exclusive- und Sports-Line) angeboten. Basismotorisierung ist ein 75-PS-Benziner mit 1,5 Litern Hubraum. Für den 90-PS-Motor gibt es eine Sechs-Stufen-Automatik. Bei den neu entwickelten Motoren hält Mazda an seiner Philosophie fest: Es bleibt bei vier Zylindern ohne Aufladung. Nur der Diesel wird über einen Turbolader verfügen. Eine Start-Stop-Automatik ist in allen Modellen Serie.

Die Alleinstellungsmerkmale beschränken sich im Wesentlichen auf Licht, Assistenten und Konnexität. Als erster seiner Klasse kann der Mazda 2 mit Voll-LED-Scheinwerfern aufwarten. Diese stehen ihm gut zu Gesicht und sind in Verbindung mit dem Fernlichtassistenten ein deutliches Plus. Sie sind gegen 650Euro Aufpreis aber nur in der Exclusive- und Sports-Line zu haben. Das Head-up Display, das Informationen wie Geschwindigkeit, Richtungsanzeigen des Navi und Warnhinweise auf einem Plexiglasscheibchen im Sichtfeld des Fahrers anzeigt, ist ebenfalls neu in der Klasse und leistet gute Dienste. Leider ist es für 900 Euro nur in der Sports-Line zu bekommen.

Den Topversionen vorbehalten

Ausparkhilfe, City-Notbremsassistent, Spurhalte- und Spurwechselassistent sind in den Toplinien Exclusive und Sport inklusive, aber durchaus verzichtbar, weil teilweise abgespeckt. Das 7-Zoll-Farbdisplay, das bei stehendem Fahrzeug als Touch-screen nutzbar ist und Social Media Funktionen integriert, bleibt ebenfalls den Topversionen vorbehalten.

Die ersten Fahreindrücke über 200 Kilometer rund um Barcelona überzeugen – im Großen und Ganzen. Der 75-PS-Motor gibt sich mit einem Drehmoment von 135 Nm äußerst zahm. Auf Gasbefehle reagiert er eher träge, was das Fahren angenehm macht und weniger routinierten Lenkern ein Gefühl von Sicherheit geben dürfte. Spritzig ist auch die Sport-Version des 115 PS starken Benziners (148 Nm) nicht. Es fehlt jener Kick, den aufgeladene Motoren gewöhnlich an den Tag legen. In dieser Hinsicht dürfte der 105 PS starke Diesel mit 220 Nm deutlich agiler sein. Die Verbrauchswerte gibt Mazda kombiniert zwischen 4,5 und 4,9Litern an. Das Dieselaggregat soll mit 3,4 Litern auskommen. Der Bordcomputer zeigte bei zwei von uns gefahrenen Benzinern allerdings Durchschnittswerte von 6,2 beziehungsweise 6,3 Litern an.

Auf dem Fahrersitz kommt auch bei großen Menschen keine Platzangst auf, und beim Blick auf die Instrumente stellt sich spontan Wohlgefallen ein. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ setzt Mazda in Anlehnung an den 3er auf Klarheit im Cockpit. Mit einem zentralen Rundinstrument und zwei Displays hat der Fahrer alles Wichtige im Blick. Das Armaturenbrett erscheint jedoch arg zerklüftet und weist für unseren Geschmack zu viele Falten, Kanten, Fugen und Ecken auf. Auch die Fülle der verwendeten Materialien – Hartplastik, Leder- und Carbonimitat, Klavierlack und Alueinfassungen in der Sports-Line-Ausstattung – ist zu viel des Guten.

Fahrwerk von der sanften Sorte

Die Bedienelemente sind gut platziert und machen einen soliden Eindruck. Die Gänge lassen sich tadellos einlegen. Allein der Drehregler und die Tasten für das Display auf der Mittelkonsole sind ungewöhnlich zierlich, außerdem vermisst man eine Armauflage. Auf dem nicht höhenverstellbaren Beifahrersitz wie auch im Fond müssen größer gewachsene Menschen mit Reibungsverlusten an Kopf und Knien rechnen. Die Lenkung reagiert präzise, gleichwohl lässt sie den direkten Kontakt zur Fahrbahn zuweilen vermissen. Das Fahrwerk zeigt sich von der sanften Sorte.

In den vier Ausstattungslinien, zur Markteinführung ergänzt durch die Sondermodelle Red und White Edition, mit drei Optionspaketen (Touring, Technik und Licht) und einer überschaubaren Zubehörpalette steht der Mazda 2 am 27./28. Februar bei den Händlern. Ein Kombi ist nicht geplant, wohl aber eine Stufenheck-Limousine, die einen optisch ausgewogeneren Eindruck macht.

Der Autor reiste auf Einladung von Mazda zur Fahrvorstellung nach Barcelona.