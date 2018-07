„Maybebop“ entflammen Frauenherzen

Bad Waldsee (sz) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur am See“ sind die vier jungen Männer von „Maybebop“ am kommenden Freitag, 4. Dezember, im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee zu Gast. Dort präsentieren sie ab 20 Uhr ihr A-Cappella-Weihnachtsprogramm „Schenken“.

Während der Weihnachtszeit frohlockt „Maybebop“ durch Deutschland. Mit gewohnt warmem Sound und heißen Beats entflammt „Maybebop“ nicht nur die Frauenherzen, sondern auch die Christbaumkerzen. Die poppig gesungenen Christmas-Evergreens unter anderem von George Michael oder Chris Rea wecken Weihnachtslust und versüßen auf musikalische Weise nicht nur die Adventszeit. Dabei werden auch klassische Weihnachtslieder in unkonventioneller Maybebop-Manier dargeboten. Viele eigene Arrangements sind auch dabei: mal ätzend, morbide, subtil oder gerne auch urkomisch, Hauptsache das „Augenzwinkern“ fehlt nicht. Der unmittelbare Kontakt zum Publikum und Mitmachaktionen kommen auch nicht zu kurz. Die vier Berufsmusiker präsentieren ihr weihnachtliches Programm laut Veranstalter in so beeinruckenden Arrangements, dass man kaum glauben kann, nur vier Stimmen zu hören.

Ihre hitzige Singwut und die oft überraschenden Entertainment-Einlagen sind aber nur das eine Extrem Ihrer Show. Bei unendlich sanften Balladen (zum Beispiel „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Was soll das bedeuten)“ weht auch eine wohlige Brise durch das Publikum, bei der die eine oder andere Gänsehaut nicht ausbleibt. Ihre charmante, ungekünstelte und selbstironische Art lässt sie dabei spätestens nach dem dritten Stück mit jedem Publikum warm werden.

Stimmliche Präzision

Dass die vier Berufssänger, ganz nebenbei, stimmliche Präzision in Perfektion liefern, ist inzwischen durch zahlreiche Preise und Auszeichnungen dokumentiert. So zählten sie zu den Finalisten/Gewinnern aller wichtigen deutschen Musikwettbewerbe („John-Lennon-Talent-Award“, „Jugend kulturell“, „New Talents“, „Winning Jazz“, „A-cappella-Award Baden-Württemberg, Vokal-Total Graz). Ihre CD-Produktion „Weihnacht“ wurde in den USA sogar als beste A-cappella-Xmas-CD der Welt prämiert.