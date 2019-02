Maybe I'm a Jedi aus Karlsruhe

Maybe I’m a Jedi - das sind Judith Sum am Mikrofon, Nicolas Bär und Robin Speck an den Gitarren, Sebastian Vetter am Bass und Manuel Bauer am Schlagzeug. „Indie trifft es ganz gut“, sagt Nico, als es um ihren Musikstil geht. Die Band probiert viel aus, verwirklicht alternative Ideen und tobt sich zwischen den Genre-Grenzen aus. Profis, denen sie ähneln: Coldplay, Kings of Leon? Die Fünf können sich nicht auf eine Band einigen – „deswegen sind wir etwas Besonderes“, lacht Robin. Er, Judith und Nico spielen bereits seit sechs Jahren zusammen. Angefangen hat alles mit der Schulband des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Tuttlingen. Mittlerweile probt Maybe I’m a Jedi in Karlsruhe, dort spielte die Band auch ihre größten Konzerte – schon zweimal rockten sie den bekannten Musikclub Substage.