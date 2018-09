Maximilian Weiger holt den ersten Platz

Maximilian Weiger aus Sigmaringen hat in einem Kreativwettbewerb, ausgeschrieben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe, den ersten Platz gemacht. Gratulationen dafür erhielt er in Berlin unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Unter dem Titel „Ganz plastisch“ hatte die Bundesvereinigung Lebenshilfe im 60. Jahr ihres Bestehens einen Kreativwettbewerb für Amateure ausgeschrieben: Menschen mit und ohne Behinderung waren aufgerufen, selbst erstellte räumliche Objekte zum Thema Teilhabe statt Ausgrenzung einzureichen. Aus den 420 Beiträgen hatte eine Jury aus Künstlern und Wissenschaftlern sechs für den ersten Preis nominiert. Am Freitag wurde in Berlin schließlich der Sieger verkündet: Der 33-jährige Maximilian Weiger aus Sigmaringen, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet und in seiner Freizeit in einem offenen Atelier künstlerisch tätig ist, bekam den Award für seine Arbeit „Jägersitz und Beichtstuhl“, die – so die Jury – „so vermeintlich selbstverständliche Gegebenheiten wie Ausgrenzung und Diskriminierung in ihrer ganzen Fragwürdigkeit deutlich werden lassen und zum kritischen Blick herausfordern“. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe ist die größte Fach- und Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien in Deutschland.