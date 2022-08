Max Herre spielt auf der Mainau

Der Kulturladen Konstanz (Kula) gibt diesen Sommer gemeinsam mit Kokon Entertainment sein Debüt auf der Mainau unter dem Motto „Kula on Tour“. Alle Auftritte finden open air statt.

Eröffnet wird die Kula-Woche mit dem Poetry Slam am Mittwoch, 17. August, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der traditionell monatlich in Konstanz stattfindende Dichterwettstreit wird dieses Mal unter den freien Himmel verlegt, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an. Sechs Teilnehmer treten dabei zum Dichterwettstreit an. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro. Am Freitag, 19. August, sind Brass und Hiphop-Fans bei Moop Mama genau richtig. Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es für 30 Euro.

Am Samstag, 20. August, tritt Max Herre mit dem „Takeover Ensemble“ und seiner Frau Joy Denalane auf und wird seine bekannten Songs im besonderen Gewand präsentieren, verspricht der Veranstalter. Sechs klassische Musiker werden Max Herre bei seinem Auftritt begleiten. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten zwischen 40 und 55 Euro. Weitere Infos unter www.kulturladen.de