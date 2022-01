Maurice Steger und das Zürcher Kammerorchester kommen nach Weingarten

Im Rahmen des gemeinsamen 25. Bühnenjubiläums spielt Maurice Steger mit dem Zürcher Kammerorchester am Samstag, 22. Januar, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten. Das berichtet die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung. Steger sei bekannt als „Paganini der Blockflöte“ oder als „elektrisierende und beflügelnder Dirigent“. Tickets sind in der Tourist-Information Weingarten, online unter www.reservix.de oder telefonisch unter 0751 / 405 232 erhältlich. Um 19.30 Uhr beginnt der Abend mit einem Künstergespräch. Von Paradestücken für Blockflöte, wie das Flötenkonzert in D-Dur von Vivaldi oder Bachs „Italienisches Konzert" in bearbeiteter Fassung, bis hin zu Arvo Pärts „Fratres" und „Eine kleine Nachtmusik" von W. A. Mozart sei von barocken, klassischen bis hin zu neuen Meisterwerken an diesem Abend alles dabei. Es gilt eine 2G+Regelung, ausgenommen davon sind geboosterte Personen und Grundimmunisierungen, die nicht älter als drei Monate sind. Weitere Informationen: www.weingarten-online.de.