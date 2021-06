Mauersegler: Ein Leben in der Luft

Zur Ordnung der Segler gehören weltweit ungefähr 85 bis 90 vorwiegend tropische Arten. Bei uns in Deutschland kommt weitestgehend nur der Mauersegler vor. Doch weiter südlich, bereits ab dem Freiburger Raum und über ganz Südeuropa verbreitet, ist auch der wesentlich größere schwarzweiße Alpensegler anzutreffen. Ebenfalls in Südeuropa heimisch ist der dem Mauersegler sehr ähnliche Fahlsegler. Es ist nicht bekannt, wieweit er bereits als Brutvogel in den Norden vorgedrungen ist. Alle drei Arten sind Zugvögel.

Sie jagen in atemberaubenden Geschwindigkeiten nach Fluginsekten, schießen in waghalsigen Flugmanövern zwischen Dächern und Gebäuden umher. Es ist hypnotisierend ihnen bei ihren rasanten Flugmanövern zuzusehen. Oft werden Mauersegler mit Schwalben verwechselt, mit denen sie jedoch nicht verwandt sind.

Fliegen ohne Pause

Der Mauersegler verbringt nahezu sein gesamtes Leben in der Luft, sie schlafen in der Luft. Er ist unter allen Vogelarten der Erde diejenige Art, welche extrem und mit äußerster Perfektion an den Luftraum angepasst ist. Von Mitte April bis August sind sie in Europa anzutreffen, ehe sie nach der Aufzucht der Jungen die große Reise zum afrikanischen Kontinent antreten. Hier haben sie kein festes Winterquartier, sondern folgen stehts den günstigsten Witterungs- und Nahrungsverhältnissen. Die Jungtiere sind von dem Moment des Ausfliegens an völlig selbständig und ziehen unabhängig von den Eltern. Mauersegler sind Höhlenbrüter und Kulturfolger, das heißt, sie nisten in menschlichen Ansiedlungen, oft unbemerkt.

Nistplätze in hohen Gebäuden sind beliebt

Sie lieben Gebäudenischen in alten, hohen Gebäuden und Industrieanlagen, in dunklen Hohlräumen im Dachgesims, unter oder hinter Dachrinnen, in Mauerlöchern, unter Fenstersimsen oder in Rolladenkästen, aber auch hinter Fassaden oder Dachverkleidungen. Die Einfluglöcher sind oft nur sehr klein und kaum sichtbar, so ist es schwer nachzuvollziehen, wo der Brutplatz liegt. Aufgrund Sanierungsarbeiten, Dachneueindeckungen, Taubenspikes oder fehlender Rechtskenntnis sowie mangelndes Problembewusstsein machen es den Mauersegler immer schwerer, einen Nistplatz zu finden, Eier zu legen und ihr Junge aufzuziehen. Hier kommt der Mensch ins Spiel, in dem gut gewählte und richtig ausgerichtete Nisthilfen (Norden oder Nordosten) an den Häusern angebracht werden können.

Der Mensch kann den Tieren helfen

Generell gilt, wo ein Mauersegler gesichtet wird, können ausreichend große Nistkästen (Mauersegler haben eine Flügelspannweite von 40 Zentimetern) am Haus angebracht werden. Sie brüten gerne im Schwarm, daher können mehrere Nistkästen in räumlicher Nähe angebracht werden. Sie bevorzugen dunkle Höhleneingänge und benötigen die Möglichkeit eines direkten Anflugs in rund fünf Metern Höhe. Die Justizvollzugsanstalt Heimsheim hat mit der Deutschen Gesellschaft für Mauersegler einen Nistkasten für Mauersegler entwickelt, dieser ist im Onlineshop der JVA erhältlich.

Ein der einfachsten Arten den Mauersegler zur helfen, ist die Augen zu öffnen. Beobachten Sie, wenn ein Gerüst aufgestellt wird, welches womöglich auch mit Netzen abgehangen wird, dass Altvögel versuchen durchs Gerüst anzufliegen befindet sich höchstwahrscheinlich ein Nest. Oft reicht es schon die Netze zu entfernen, damit die Altvögel wieder anfliegen können. Weiterhin möchte ich ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass die Nester ganzjährig unter Schutz stehen und nicht entfernt werden dürfen.

Wichtiger Link: www.mauersegler.com – hier findet man sehr ausführliche Informationen zur Mauersegler und erhält kompetente Hilfe im Notfall.