Mauerläufer Nr. 5 wird präsentiert

Ravensburg (sz) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe von Anna Rahm „Mit Büchern unterwegs - auf Wörtern reisen“ wird am Dienstag, 4. September, um 19.30 Uhr im Ballsaal der Buchhandlung das Literarische Jahresheft „Mauerläufer Nr. 5“ vorgestellt. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Im 5. Literarischen Jahresheft geht es um das Verhältnis von Wort und Macht – und Bild. Die Schriftstellerin Katrin Seglitz und die Grafikerin Eva Hocke stellen das neue Heft vor und gehen folgenden Fragen nach: Hat in der Literatur das Wort die Macht? Und in der Realität die Macht das Wort? Was ist aber das Wort – ,sozusagen eine Geste im Mund’? (Zsuzsanna Gahse) Wie die Hand streicheln kann, so kann das Wort schmeicheln, heißt es in der Ankündigung. Und wie die Geste bannen kann, so kann das Wort verdammen. Und wie der Arm schlagen kann, so kann das Wort zum Schlagwort werden. Das ist der Raum, den der Mauerläufer in seiner aktuellen Ausgabe ausleuchtet.