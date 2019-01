Matthias Thimm hört am Stützpunkt Aichhalden auf

Am Ringer-Stützpunkt in Aichhalden ist nach 15 Jahren eine Ära zu Ende gegangen. Matthias Thimm (AV Hardt) hat Ende Dezember sein letztes Training der Talentfördergruppe (TFG) am Ringerstützpunkt Aichhalden, an dem auch Nachwuchsringer aus dem Landkreis trainieren, geleitet. Interimsweise übernimmt Jürgen Lamprecht, Jugendleiter des AB Aichhalden, das Training.

Der Nachfolger von Thimm steht bereits fest. Er will namentlich aber noch nicht genannt werden. Er wird sein Amt auch erst Ende Februar antreten. Als Hauptgründe für seinen Entschluss, aufzuhören, nennt Thimm sein beruflich zunehmendes Engagement, aber auch gesundheitliche Probleme mit dem Knie. „Wenn man den Jugendlichen die Techniken nicht mehr selbst vermitteln kann, sollte man diese Arbeit in andere Hände legen“, sagt Thimm. „Außerdem bringt ein Trainerwechsel nach 15 Jahren wieder frischen Wind“, erklärt der 49-Jährige. Zudem verlange ihm seine seit 2015 übernommene Funktion als Vizepräsident Sport im Württembergischen Ringerverband (WRV) immer mehr ab.

Aktive Karriere von Thimm endet bereits mit 23 Jahren

Mit acht Jahren schnürte Thimm erstmals die Ringerstiefel für den AV Hardt, ehe 1992 eine schwere Verletzung das frühe Ende der sportlichen Karriere bedeutete. Als 23-Jähriger übernahm er im gleichen Jahr das Jugendtraining bei seinem Heimatverein und wechselte 1999 in den Bereich der Aktiven. Diesen Posten gab er 2003 auf, nachdem er zum zweiten Vorsitzenden gewählt worden war. Von 1993 war Thimm sieben Jahre Jugendleiter beim AV Hardt. Im Jahr 2000 erwarb er die C-Trainerlizenz und leitete im Januar 2004 das erste TFG-Training in Aichhalden.

In dieser Zeit wuchsen viele Talente im Bezirk heran, die er bei Bezirks-, Landes- und Deutschen Meisterschaften begleitete. Von 2007 bis 2013 unterstützte Thimm als WRV-Stützpunkttrainer den Aktivenbereich und war von 2009 bis 2015 WRV-Trainerreferent. Nach dem letzten Training in Aichhalden überreichten ihm die Jugendlichen der Talentfördergruppe zum Abschied einen Geschenkkorb.