Matthias Knoll schützt die sportliche Leitung

Matthias Knoll bleibt für eine weitere Amtszeit Vorsitzender der Handballabteilung des TSV Bad Saulgau. Knoll wurde bei der Hauptversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt, genauso wie sein Stellvertreter Alexander Osswald, Kassierer Martin Fischer und der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand. Außerdem schloss die Abteilung das Haushaltsjahr mit 10 000 Euro Gewinn ab, 170 000 Euro Einnahmen stehen 160 000 Euro Ausgaben gegenüber.

„Es ist nichts Schlimmes passiert“, sagte Matthias Knoll in seinen einleitenden Worten zu Beginn der Versammlung zum Abstieg der ersten Mannschaft aus der Württembergliga-Süd. „Am Ende hat uns ein Punkt gefehlt.“ Dieser Punkt sei möglich gewesen. „Die Mannschaft hat in vielen Spielen in den ersten 50 Minuten teilweise tollen Handball gespielt, oft hat es in den letzten zehn Minuten gefehlt. Aber wir haben ein tolles Team, das, da es zusammenbleibt, die Chance auf den Wiederaufstieg hat.“ Er, so Matthias Knoll übernehme als Vorsitzender die volle Verantwortung für den Abstieg, stellte sich Knoll schützend vor seine sportliche Leitung. Wohl auch weil er vor der Saison die Ziele selbst ganz anders formuliert hatte, viel mehr als den Klassenerhalt wollte. Da habe er selbst die Lage wohl auch falsch eingeschätzt. „Als ich vor der Saison gesagt habe, dass wir um Platz zwei bis sieben mitspielen, habe ich mich geirrt“, räumte Knoll ein.

„Riesenumbruch“ als Grund

Der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand führte als einen Grund für den Abstieg den „Riesenumbruch“ zur Saison 2017/2018 an, „Wir haben zu dieser Saison sechs Spieler verloren. Wir haben zwar tolle Einzelspieler hinzubekommen, die das Format gehabt hätten, die Liga zu halten.“ Aber durch die Abgänge habe das Gefüge nicht mehr gestimmt. Es fehlten Köpfe in der Mannschaft, die zwar mitunter unauffällig spielten, aber im Gefüge eine wichtige Rolle spielten, auch mal die jungen Spieler zurechtwiesen. „Außerdem haben wir uns entschieden, mit Csaba Horvath einen jungen Trainer zu holen, der in seiner Vergangenheit bereits eine tolle Jugendarbeit geleistet hat. Wir wollten den Weg mit Csaba gehen. Er hat bestimmt viel gelernt hier. Die junge Mannschaft war noch nicht gefestigt genug“, sagte Hillenbrand.

Er warf einen Ausblick auf die kommende Saison. „Mit Nelu Rosca und Bastian Luib werden zwei Spieler aufhören. Der Rest bleibt. Es kommen keine neuen Spieler hinzu.“ Die Trainerfrage sei offen. „Wir sind mit einem Trainer in Gesprächen und hoffen, dass er zusagt. Er ist aus der Region.“ Markus Weisser wird es nicht sein. „Wir haben miteinander gesprochen“, bestätigte Weisser am Rande der Versammlung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe sehr viel zu tun und hätte eine andere Tätigkeit aufgeben müssen. Das wollte ich nicht“, sagte Weisser. Krischan Hillenbrand und Alexander Osswald lobten den Erfolg der zweiten Mannschaft. Sie sei eine sehr gute Mischung aus jüngeren und älteren Spielern. „Markus Weisser, Trainer der zweiten Mannschaft, und der neue Trainer werden eng zusammenarbeiten, auch weil jetzt nur noch eine Liga Unterschied zwischen beiden Mannschaft ist.“

In der kommenden Saison gelte es für die erste Mannschaft, sich in der Landesliga zurechtzfinden, so Hillenbrand. Schade sei der Abstieg der Frauen, ein Kompliment gab es auch für die dritte Mannschaft um Günther Halder.

Nicht mehr weitermachen werden die bisherigen Jugendleiter Hendrik Utof und Christiane Mustchler. Dieses Amt übernimmt Fabian Kohler, der vor einigen Wochen von der Jugendversammlung gewählt wurde und nun bestätigt wurde. Der Spieler der ersten Mannschaft steht an der Spitze eines mehrköpfigen Gremiums (Nora Gerster, Patrick Fritz, Michelle Hoffmann), das sich auch um die Fortschreibung eines funktionierenden Jugendkonzepts kümmern werde. Derzeit sucht die Jugendabteilung noch zwei Trainer, vor allem in der A-Jugend. Für Freude sorgt, dass vier E-Jugendmannschaften gemeldet werden. Ein positives Bild entwarf auch Kassierer Martin Fischer, der einen Gewinn von 10 000 Euro vermeldete, trotz zurückgegangener Erlöse aus dem Eintritt (minus 3000 Euro) und dem Kiosk (minus 7000 Euro). Auch die Auszahlung der Übungsleiterpauschalen für zwei Jahre riss ein Loch in die Kasse, das aber durch Mehreinnahmen bei Sponsoren aufgefangen wurde.

Für Diskussionen sorgte außerdem noch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die Roland Menz vom Gesamtverein den Anwesenden vorstellte.