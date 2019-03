Mathias Richling: Niemand ist vor ihm sicher

Tuttlingen (sib) - Mathias Richling zählt seit vielen Jahren zur ersten Garde der deutschen Kabarettszene: Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm ist er am Donnerstagabend in der fast vollbesetzten Tuttlinger Stadthalle aufgetreten und hat sein Publikum begeistert.

In seinem Programm „Richling und 2084“ schlüpft er in viele Rollen bekannter Persönlichkeiten, karikiert sie humorvoll und mit scharfer Zunge. Flink und mit kleinen Schritten hastet er über die Bühne – von einer Seite zur anderen – und lässt sich ab und zu bei einer der durchsichtigen Boxen nieder, um die Zukunft im Heute widerzuspiegeln, bewacht von großen Augen, sinnbildlich für den Überwachungsstaat und den gläsernen Menschen. Die Zukunftsvisionen von George Orwells literarischer Utopie „1984“ sind für ihn längst von der politischen Realität überholt worden und haben längst Einzug in die Realität gehalten, dank Amazon, Apple, Facebook, Google und Co.

Er stellt die Frage, in welchen Abgrund uns die Machtbesessenen wie Trump, Putin oder Erdogan führen und testet das gesamte politische Personal auf seine Zukunftstauglichkeit. So lässt er Angela Merkel leicht sabbernd ihre Regierungserklärung 2084 lesen, spricht über das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, den Klimaschutz und den Hackerangriff auf den Bundestag. Er karikiert Politiker wie Andrea Nahles, Anton Hofreiter, Christian Lindner, Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer, Ursula von der Leyen – untermalt mit passenden Bildern auf der Video-Leinwand. Auch Winfried Kretschmann und Thomas Strobl glossiert Richling im Streitgespräch auf der Bühne. Grandios: Richling als Präsident Erdogan – da rennt er sogar von der Bühne und begibt sich ins Publikum – und moniert, dass Merkel nicht mit ihm zusammen für die Todesstrafe eintritt. Auch Frankreichs Präsident Macron wird nicht verschont – er glossiert ihn in köstlich vorgetragenem Französisch. Als Martin Luther setzt er sich kritisch mit den sozialen Netzwerken auseinander und meint: „Der Mensch wird immer mehr fremdbestimmt, das Selbstverständnis wird ans Silicon Valley zurückgegeben.“

Mehr als eineinhalb Stunden ohne Pause zeigt Richling, der durch zahlreiche Bühnenshows und eigene TV-Sendungen bekannt und beliebt ist, die Schwachstellen unseres Staates auf, wettert über Steuerverschwendung und Wählerbetrug, Korruption und Sozialabbau. Absoluter Höhepunkt des Abends: Richling als märchenerzählende Queen in wallendem Gewand und mit der Krone auf dem Haupt, im Hintergrund ein Foto mit Queen Elisabeth im Krönungsornat. Das gibt ihm natürlich Anlass, gründlich über die Brexit-Verhandlungen zu lästern. Und als Zugabe spült er noch seine Wortkaskaden aus, gurgelt und die Sprache ist weg. Ende eines großartigen Abends.