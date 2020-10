Matey Ikonomov ist neuer Oberarzt der Frauenklinik am Westallgäu-Klinikum

Wangen (sz) - Die Frauenklinik mit den Fachbereichen Gynäkologie und Geburtshilfe am Westallgäu-Klinikum in Wangen hat einen neuen Oberarzt. Matey Ikonomov verstärkt das Team rund um Chefarzt Elmar-D. Mauch, heißt es in einer Pressemitteilung der OSK.

Matey Ikonomov ist 32 Jahre alt und hat in Pleven (Bulgarien) am Universitätsklinikum „Dr. Georgi Stranski“ Medizin studiert. Dort absolvierte er anschließend sein Praktisches Jahr und promovierte. Sein Forschungsthema war die Minimalinvasive- und robotische Chirurgie. Da bereits sein Vater Gynäkologe ist, entschied sich Matey Ikonomov recht früh für die Facharztweiterbildung im Fachbereich der Gynäkologie und onkologischen Gynäkologie.

Zudem konnte er sich im Zuge seines Praktischen Jahres in den Bereichen der operativen Gynäkologie, sowie der gynäkologischen Laparoskopie auszeichnen. 2016 entschied er sich dann dazu nach Deutschland zu kommen, um am Kreiskrankenhaus Gummersbach seine Weiterbildung in der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe fortzuführen und seine Facharztprüfung erfolgreich abzuschließen. 2018 erhielt er von der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie die Zertifizierung „Onkologische Diagnostik und Therapie“ im Bereich der Gynäkologie.

Seit Januar 2020 ist Matey Ikonomov bereits als Facharzt im Westallgäu-Klinikum tätig. Für seine Entscheidung bei der OSK tätig zu werden und eine neue Herausforderung anzunehmen, spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Vor allem die Bodenseeregion sagte ihm sehr zu. Da er in seiner Freizeit gerne Sport treibt, könne er sich sowohl am See, wie auch in den Bergen voll und ganz ausleben. Er ist leidenschaftlicher Windsurfer, spielt gerne Volleyball und begeistert sich für den Wintersport.

„Ich habe mich von Anfang an im Team um Chefarzt Dr. Elmar-D. Mauch willkommen gefühlt. Besonders den familiären Umgang unter den Kollegen und die gegenseitige Unterstützung schätze ich sehr“, wird Matey Ikonomov in dem Schreiben zitiert. (sz)