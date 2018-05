Match Race Germany in Langenargen freut sich über Traumwetter

Die 21. Auflage des Match Race Germany in Langenargen hatte keinen leichten Start. Nachdem die Trainingsläufe am Mittwoch sowie die Qualifikationsrennen am Donnerstag von Regen und nur dürftigem Wind begleitet wurden, trumpfte der Freitag mit Top-Bedingungen auf. Bereits am frühen Nachmittag kamen viele Besucher, die die Duelle der Weltelite des Segelsports auf dem glitzernden See verfolgten, während das Landprogramm mit einem bunten Mix aus Unterhaltung, Geselligkeit und Spaß aufwartete. Heute Abend dürfen sich alle Besucher ab 19 Uhr auf die APRÉS SAIL Party mit Top DJ freuen, bevor am Sonntag die Live-Band „Jürgen Weidele & Friends“ mit groovigem Soul, handgemachtem Blues und flottem Jazz die Hütte in einen Tanzpalast verwandeln wird. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Foto: ah