Massenschlägerei vor Diskothek

Eine Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen in Ravensburg eskaliert. An der Schlägerei waren rund 30 Personen beteiligt, schließlich wurde sogar ein Zaun zum Wurfgeschoss.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren gegen 3:20 Uhr zunächst zwei Besucher einer Diskothek Am Alten Gaswerk vom Securitydienst verwiesen worden. Doch anschließend holten sich die beiden offenbar Verstärkung: Mit rund 20 weiteren Personen versammelten sie sich erneut vor der Diskothek. Als aus dieser aggressiven Gruppe heraus eine Glasflasche in Richtung der Eingangstüre der Diskothek geschleudert wurde, reagierten etwa zehn Mitarbeiter der Security, indem sie ein Absperrzaunelement in Richtung dieser Gruppe warfen.

Im Anschluss habe sich zwischen beiden Gruppen eine massive körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in deren Verlauf vier Beteiligte verletzt wurden. Zwei von ihnen seien mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Der Polizei gelang es, die Situation mit starken Kräften unter Kontrolle zu bringen. Eine Person musste kurzfristig in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751-8030) in Verbindung zu setzen.

