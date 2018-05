Maschinenfabrik wird zu Co-Working-Space

Seit gut zwei Jahren steht die frühere Maschinenfabrik in der Ravensburger Georgstraße 24 leer. Armin Bausch, dem die Halle gehört, will sie für rund 2 Millionen Euro zu einem modernen Bürogebäude umbauen. Was genau gemacht wird, ist noch offen. Potenzielle Mieter können bereits im Vorfeld ihre Wünsche einbringen. Im Herbst 2018 soll’s mit dem Umbau, der vermutlich ein Jahr dauern wird, losgehen.

Nachdem der Blech- und Metallbearbeitungsbetrieb Frizsch ausgezogen war, hatten sich Bausch und sein Architekt Andreas Ludwig überlegt, was man aus der Halle mitsamt dem südlich angrenzenden Bürogebäude machen könnte. Dabei kam heraus: Das gut 100 Jahre alte Gebäude, in dem bislang allerlei kleinere Firmen logieren, soll abgerissen werden. Stattdessen können die Mieter dann in neue Büros umziehen: Die rund 1000 Quadratmeter große Fabrikhalle soll nämlich ein komplett neues Innenleben bekommen.

Inzwischen ist die Baugenehmigung für das Projekt eingetrudelt – nun geht’s an die Detailplanung. Anfragen gibt es schon einige. Sobald ein größerer Ankermieter feststeht, „investieren wir“, stellt Bausch in Aussicht. In jedem Fall bekommt die ehemalige Maschinenfabrik eine neue Lüftung, neue Fenster und ein neues Dach, zudem wird der Brandschutz auf Vordermann gebracht, und die Fassade soll aufgehübscht werden. Alles jedoch, ohne das typische Fabrikhallen-Flair aufzugeben, im Gegenteil: „Wir wollen den Charme des aus den 1930er- oder 1940-er Jahren stammenden Gebäudes erhalten“, verspricht Armin Bausch.

Ihm schwebt vor, die Halle so umzubauen, dass dort Büros – idealerweise in einem Co-Working-Bereich samt gemeinsam nutzbaren Konferenzräumen –, ein Verkaufsraum und gegebenenfalls ein Lager entstehen. Die Sanierung soll sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen wie diejenige von „Doktorhaus“ und „Radius“ – diese beiden ehemaligen Fabrikhallen auf demselben Gelände hat Bausch auch in enger Abstimmung mit den Mietern verwirklicht.

Noch ein Co-Working-Space in nächster Nahe zum Kup in der Parkstraße – gibt der Markt das her? Da bleibt Armin Bausch gelassen. „Das Konzept kann, muss aber nicht Co-Working sein“, macht er er deutlich. Und ist zuversichtlich, dass sich Interessenten finden – schließlich sei das Gebäude mit Bus und Bahn bestens erreichbar. Wer mit dem Auto kommt, findet auf der gegenüber liegenden Seite der Georgstraße einen Parkplatz, denn auch das dortige Gelände gehört Bausch.

Parkhaus P9 liegt auf Eis

Auf das geplante Parkhaus P9 auf dem Areal Georgstraße 31 angesprochen, schüttelt Armin Bausch jedoch den Kopf: Die Pläne gäbe sie noch, ja. Es habe sich jedoch kein Betreiber für das Parkhaus gefunden. Daher liege das Vorhaben momentan „ganz unten im Stapel“. Hintergrund: Im Mai 2016 hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ravensburger Gemeinderats recht angetan auf Bauschs Vorstoß reagiert, die Montagehalle der ehemaligen Maschinenfabrik zwischen Schussen-, Georg- und Ulmer Straße zu einem Parkhaus mit 300 Stellplätzen umzufunktionieren. Bau- und verkehrstechnisch machbar wäre das Ganze zwar – passiert ist jedoch nichts.