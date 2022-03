Marton Dardai entschuldigt sich für Lacher auf der Bank

Marton Dardai hat die Hertha-Fans für sein Feixen auf der Ersatzbank während der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach um Entschuldigung gebeten.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich für diesen Verein immer alles gegeben habe und das selbstverständlich auch weiterhin tun werde“, schrieb der 20-Jährige bei Instagram.

Der Schnappschuss, der den Innenverteidiger während der Partie des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag gemeinsam lachend mit Kapitän Dedryck Boyata zeigte, hatte zuvor für Empörung bei vielen Anhängern der Berliner gesorgt. „Ich bin mir der brisanten Lage, in der wir uns befinden, absolut bewusst und werde zusammen mit der Mannschaft alles daran setzen, aus dieser wieder rauszukommen“, schrieb Dardai.

Der Junioren-Nationalspieler war in der Vorsaison noch unter seinem Vater Pal Dardai bei der Hertha zum Stammspieler geworden und hatte damals Anteil am späten Klassenerhalt. In dieser Saison saß er nach Verletzungen und dem Wechsel zum am Sonntag beurlaubten Trainer Tayfun Korkut meist nur noch auf der Bank.

„Dieser eine Moment spiegelt in keinster Weise meine Einstellung zur aktuellen Situation wider“, schrieb Dardai. Die Berliner stehen nach dem 0:2 in Möchengladbach als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Am Montag wird Felix Magath als bereits dritter Cheftrainer in dieser Saison von den Berlinern präsentiert.

