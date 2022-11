Martinsspiel mit Laternenzug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kindergarten St. Georg hat am Freitag, 11. November, einen Laternenumzug veranstaltet. Zum Einbruch der Dunkelheit trafen sich die Kindergartenkinder mit ihren Familien und vielen weiteren Besuchern aus dem Ort vor dem Gemeindehaus in Rot, wo auch das Martinsspiel mit St. Martin – gespielt von Lisa Denzel und Pferd „Sina“ – und Bettler stattfand. Nachdem alle Kinder freudig eine Martinsgans entgegennahmen, startete der Laternenzug in Begleitung der Bläsergruppe des Musikvereins Rot. Die freiwillige Feuerwehr Burgrieden sorgte für die Sicherheit aller Umzugsbegleiter und begleitete den Umzug bis in den Kindergarten.

Im Kindergarten eingetroffen lud der Elternbeirat bei herrlicher Lichterkettenatmosphäre, leckerem Currywurstgulasch von „WILDE HILDE schwäbische Soßenkunst“, Saitenwürsten und warmen Getränken zum Verweilen ein. Im Garten konnten die Kinder spielen und toben und die Eltern den Abend mit Glühwein und Punsch ausklingen lassen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, die diesen schönen Abend mit überraschend vielen Besuchern so ermöglicht haben