Martina Mimm und Asti Spumante vom HSV Tettnang sind Deutsche Meister im Hundesport

TETTNANG - Wer Asti Spumante gegenübersteht, der hat Respekt, ja vielleicht sogar ein wenig Angst vor ihr. Die hüfthohe, grauschwarze Holländische Schäferhündin wirkt einschüchternd. Doch man findet wohl kaum einen Vierbeiner, der so wohlerzogen ist, wie sie. Astis besondere Fähigkeiten sind das Resultat eines jahrelangen Trainings mit Besitzerin Martina Mimm aus Berg. Gemeinsam haben sie schon an diversen Wettkämpfen teilgenommen und sich in diesem Jahr zum dritten Mal für die Deutschen Meisterschaften im Hundesport qualifiziert. Die Aufgaben, die sie dort zusammen gemeistert haben, hatten es in sich. Doch die beiden meisterten sie mit Bravour – in der Altersklasse 35 wurde Mimm gemeinsam mit ihrer Holländischen Schäferhündin Asti Spumante im nordrhein-westfälischen Wesel deutsche Meisterin im Turnierhundesport. Seit 1996 ist die 45-Jährige Mitglied im Hundesportverein (HSV) im Tettnanger Ortsteil Prestenberg.

Von Gehorsam bis Hindernislauf

Um Deutscher Meister im Hundesport zu werden, muss man sein Tier in verschiedensten Disziplinen schulen. Angefangen beim Gehorsam bis hin zu sportlichen Fähigkeiten. Dabei sind Hund und Besitzer gleichermaßen gefordert: Im sogenannten Unterordnen fokussiert sich der Hund auf sein Herrchen und befolgt verschiedene Kommandos wie „Sitz“ und „Platz“. Hinzu kommen die Fußarbeit mit verschiedenen Gangarten und die Kehrtwende. Im sportlichen Teil des Wettkampfes geht es in den Hürdenlauf, wo Hund und Besitzer auf Zeit gemeinsam über bis zu 40 Zentimeter hohe Hindernisse springen. Ähnlich anspruchsvoll sind jeweils zwei weitere Slalom- und Hindernisläufe, die Asti in Wesel jedoch fehlerfrei durchlaufen hat, wie Martina Mimm stolz erzählte. Der Hund, sagt sie, spiegle das Verhalten seines Besitzers wider. Deshalb sei Asti bei Turnieren immer nur so aufgeregt wie sie selbst. Abgesehen von einer leichten Nervosität unmittelbar vor ihren Auftritten ist Martina Mimm aber recht entspannt. Sie weiß um die Stärken ihrer Hündin. Dem jahrelangen Training im Tettnanger Hundesportverein sei Dank.

„Die Hunde starten in unserem Verein für gewöhnlich in der Welpenstunde, wo die Besitzer lernen, wie sie ihren Hund artgerecht erziehen“, erklärt Vereinsvorsitzende Susanne Flierl. „Ab vier Monaten besuchen sie mit ihren Vierbeinern dann die Junghundestunde und haben die Möglichkeit, gemeinsam eine Begleithundeprüfung abzulegen.“ Das Begleithundeabzeichen sei die Voraussetzung für die Teilnahme an Wettkämpfen. Zunächst nehme man an Kreisgruppenmeisterschaften teil und könne sich hier, beim Erreichen hoher Punktzahlen, für die Wettkämpfe des Südwestdeutschen Hundesportverbands qualifizieren. „Aus unserem Verein hatten wir in diesem Jahr fünf Teilnehmer“, sagt Susanne Flierl. Martina Mimm wurde Erstplatzierte und krönte ihren Erfolg nun in Wesel mit der Deutschen Meisterschaft.

Hund und Besitzer sind gefordert

Martina Mimm betont, wie anspruchsvoll ihr Sport auch für den Hundeführer sei. Schließlich absolvieren Hund und Mensch alle Läufe gemeinsam. Nicht zuletzt ist es daher auch die sportliche Leistung des Hundeführers, die gewertet wird. Und die bedarf einer strikten Vorbereitung. „Seit dem Frühjahr habe ich Ausdauer- und Sprinttrainings absolviert“, erklärt Martina Mimm. „Zuerst ohne meinen Hund und später dann mit ihm.“ Da sie in der Altersklasse 35 mittlerweile zu den alten Hasen gehört, hat sich ihr Trainingsplan in den letzten Jahren stark verschärft. „Es wird langsam schwer, bei den Laufdisziplinen mit den jüngeren Hundeführern mitzuhalten“, gesteht sie schmunzelnd.

Und dennoch: Martina Mimm und ihre Asti waren erneut unschlagbar, was nicht zuletzt an ihrer besonderen Bindung liegt. „Wenn mein Hund einen Fehler macht, schreibe ich die Schuld, im Gegensatz zu vielen anderen Hundeführern, nie dem Tier zu. Stattdessen zeigt mir das, dass ich besser an mir selbst arbeiten muss.“

Die richtige Ausbildung macht’s

Diese Einstellung lehrt Martina Mimm als Übungsleiterin auch den jungen Paaren, Familien und anderen Hundeliebhabern, die sie und ihre Kolleginnen zweimal in der Woche im Umgang mit ihren Vierbeinern schulen. 110 Mitglieder hat der HSV Tettnang, der 1996 gegründet wurde, heute. Die meisten kommen zur Erziehung des Familienhundes. Oftmals ist ein vermeintliches Fehlverhalten des Vierbeiners, etwa das laute Bellen an der Türklingel, für die Besitzer ein Anreiz, die Hundeschule aufzusuchen. Allzu oft jedoch liegt das Problem nicht am Tier, sondern am Menschen, wie Trainerin Maike Niproschke erklärte. „Viele suchen ihren Hund nur nach dem Aussehen, nicht aber nach seinen Eigenschaften aus“, bemängelt sie. „Wenn der Hund ihnen dann Probleme macht, sind sie überfordert. Dabei liegt das meist nur an falscher Kommunikation. Für die Erziehung eines Hundes braucht es klare Kommandos, das lernen die Hundebesitzer bei uns.“

Dem Hund wird beigebracht, sich voll und ganz auf seinen Besitzer zu fokussieren und auf Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Folge“ zu hören. Für die meisten Mitglieder des Vereins ist die Arbeit damit getan – nur ein geringer Teil trainiert mit dem Hund tatsächlich für Wettbewerbe.

Doch auf eben jene ist der Verein besonders stolz. Erst im vergangenen Juli hat man die Kreisgruppenmeisterschaft ausgerichtet und 15 Vereinsmitglieder mit ins Rennen geschickt. Wer selbst nicht teilnimmt, der unterstützt seine Kollegen. So geschehen auch in Wesel: Neben Martina Mimms Familie hatten auch drei ihrer Vereinskollegen die knapp 650 Kilometer lange Reise auf sich genommen, um sie und Asti zu unterstützen.

Der Rest ist Geschichte.