Martina Knappert-Hiese lädt zur Gartenschau ein

Kressbronn/Lindau (sz) - Die Eröffnung der Lindauer Gartenschau hat GUBB-Rätin Martina Knappert-Hiese zum Anlass genommen, den Kolleginnen und Kollegen eine Einladungskarte zur dort präsentierten Ausstellung „Friedensklima!“ zu überreichen. Die Ausstellung wurde schon lange vor der Corona-Pandemie von der GUBB, der Friedensregion Bodensee e.V. und dem Museum Friedensräume (pax christi Augsburg) konzipiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Umsetzung konnte die Kressbronner Agentur Hinterland gewonnen werden, die die Darstellung der 17 UN-Entwicklungsziele auf Stelen und Würfeln übernommen hat. Ein farbenprächtiges Banner der Ausstellung hat die GUBB-Rätin auch an ihrem Carport im Schlupfenbuch angebracht.

Auf der Lindauer Gartenschau befindet sich das Areal der Ausstellung „Friedensklima!“ in Nähe von Tor 7, gegenüber der Karlsbastion. Knappert-Hiese dankte allen Sponsoren, die die Präsentation ermöglicht haben und erinnerte daran, dass ihr eigenes kommunalpolitisches Engagement in Kressbronn in direktem Zusammenhang mit der Agenda 21 stehe, die quasi als ein Vorläufer der aktuellen UN-Entwicklungsziele zu bezeichnen sei. Als Referentin und Beirätin des Vorstands ist Knappert-Hiese für den gemeinnützigen Verein Friedensregion Bodensee e.V. tätig und an der Herausgabe des monatlichen Newsletters beteiligt. Die Ausstellung wurde wegen Corona bis zum 10. Oktober verlängert, und für Auskünfte und Fragen zu den Stelen stehen allen Interessierten vor Ort Betreuer bereit. Alle Besucher können sich über das Thema Nachhaltigkeit sowie die von der Begrenzung der Erderwärmung abhängige Friedensfrage umfänglich informieren, wobei neben Informationsmaterialien eben auch die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch genutzt werden kann, so die Mitteilung weiter. Auch Führungen durch die Ausstellung lassen sich buchen, wobei diese voraussichtlich erst Ende Juni möglich sind.