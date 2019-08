Zwei Gründe führten dazu, dass die Landtagsabgeordnete Martina Braun der Südwestmetall-Geschäftsstelle am Hoptbühl einen Besuch abstattete. Zum einen wollte sie sich persönlich vom langjährigen Geschäftsführer Ralph Wurster, der nach Esslingen wechselte, verabschieden und zum anderen dessen Nachfolger Markus Fink kennenlernen. Im Rahmen der Gespräche mit dem bisherigen wie auch dem neuen Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau ging es insbesondere um die konjunkturellen Entwicklung in der Metall- und Elektroindustrie und die Frage, was mit den Arbeitsplätzen in den Automobilzulieferbetrieben in der Region geschieht. Zwar gibt es auch in dieser Branche einen Fachkräftemangel. Befürchtet wird jedoch von den Arbeitgebern, dass aufgrund der konjunkturellen Eintrübung in Zukunft überwiegend Arbeitsplätze für Fachkräfte erhalten bleiben und sich die Arbeitsmarktentwicklung insbesondere auf Ungelernte nachteilig auswirken könnte.

Weitere Themen waren die aus Sicht des Arbeitgeberverbandes zwingend erforderliche Flexibilisierung arbeitszeitgesetzlicher Regelungen sowie der Appell, bestehende Befristungsregelungen nicht weiter einzuschränken. „Für mich ist der Austausch in allen Bereichen wichtig, ich informiere mich gerne direkt bei denjenigen, die mir ungefilterte Informationen geben können“, erklärte Braun bei ihrem Gespräch. aus diesem Grund führe sie mehrmals jährlich Gespräche mit Vertretern der unterschiedlichen Verbände in der Region.